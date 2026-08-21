Η επιτυχημένη τακτική για να κάνεις τους γύρω σου να σε συμπαθήσουν αμέσως, σύμφωνα με έρευνα του Χάρβαρντ

Δεν φαντάζεσαι πόσο απλή είναι και πόσο θα σε βοηθήσει στις συζητήσεις σου.

Υπάρχουν διάφοροι τρόποι για να κάνεις τους γύρω σου να σε συμπαθήσουν, αλλά συνήθως δεν πετυχαίνουν όλοι. Γι’ αυτό, άφησε στην άκρη τις δεξιότητες που νομίζεις πως έχεις και δώσε έμφαση σε μία απλή τακτική που είτε σε προσωπική συζήτηση, είτε σε επαγγελματική, πάντα πιάνει. Αυτό τουλάχιστον απέδειξε το Χάρβαρντ με έρευνα που πραγματοποίησε.

Η έρευνα δημοσιεύτηκε στο Journal of Personality and Social Psychology, και σύμφωνα με αυτή, το να είσαι… περιέργος είναι το «κλειδί» της επιτυχίας. Με λίγα λόγια, αν θέλεις να αφήσεις καλή εντύπωση, τότε πρέπει απλά να δείξεις ενδιαφέρον.

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