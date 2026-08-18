«Ζώνη της Φωτιάς»: Ποια είναι η περιοχή όπου συμβαίνει το 90% των σεισμών - Ποιες χώρες κινδυνεύουν

Πρόκειται για μια γιγάντια τεκτονική ζώνη 40.000 χιλιομέτρων που συγκεντρώνει τη μεγαλύτερη σεισμική και ηφαιστειακή δραστηριότητα στον πλανήτη και περιβάλλει ολόκληρο τον Ειρηνικό Ωκεανό

Οι πρόσφατοι σεισμοί σε διάφορα μέρη του Ειρηνικού έχουν επιστήσει για άλλη μια φορά την προσοχή στον Δακτύλιο της Φωτιάς, μια τεράστια τεκτονική περιοχή όπου συμβαίνουν σχεδόν το 90% των σεισμών παγκοσμίως. Αυτή η ζώνη εκτείνεται σε χιλιάδες χιλιόμετρα και περιέχει επίσης ένα μεγάλο ποσοστό των ενεργών ηφαιστείων του κόσμου.

Ο Δακτύλιος της Φωτιάς είναι μια ζώνη τεκτονικών πλακών σε σχήμα πετάλου που εκτείνεται σε μήκος περίπου 40.000 χιλιομέτρων γύρω από τον Ειρηνικό Ωκεανό. Αρκετές τεκτονικές πλάκες συγκλίνουν σε αυτήν την περιοχή και οι κινήσεις τους δημιουργούν τριβή και συσσώρευση έντασης μέσα στη Γη.

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