Ο Κριστιάνο Ρονάλντο τρόλαρε τον 16χρονο γιο του με μια φωτογραφία που ξεπέρασε τα 10 εκατ. likes

Ο Κριστιάνο Ρονάλντο στα 41 του παραμένει σε απίστευτη φόρμα και η φωτογραφία με τον γιο του έγινε viral, με τον CR7 να τον τρολάρει γράφοντας «όχι ακόμα».

Ο Κριστιάνο Ρονάλντο απέδειξε για ακόμη μία φορά ότι, ακόμη και στα 41 του χρόνια, εξακολουθεί να αποτελεί σημείο αναφοράς για τη φυσική κατάσταση και την πειθαρχία. Ο Πορτογάλος σούπερ σταρ δημοσίευσε στο Instagram μια σειρά από φωτογραφίες από τις οικογενειακές του διακοπές, έχοντας στο πλευρό του τον μεγαλύτερο γιο του, Κριστιάνο Ρονάλντο Τζούνιορ.

Η ανάρτηση έγινε αμέσως viral, συγκεντρώνοντας μέσα σε λίγες ώρες περισσότερα από 10 εκατομμύρια likes και χιλιάδες σχόλια. Ωστόσο, αυτό που έκλεψε την παράσταση δεν ήταν μόνο η εντυπωσιακή φυσική κατάσταση του CR7, αλλά και η χιουμοριστική ατάκα που συνόδευε τις φωτογραφίες.

«Όχι ακόμα»: Το πείραγμα του Ρονάλντο στον γιο του

«Not yet» («Όχι ακόμα») έγραψε ο Ρονάλντο στη λεζάντα, συνοδεύοντας το μήνυμα με emojis γέλιου. Οι περισσότεροι θεώρησαν ότι ο Πορτογάλος αστειευόταν με την προσπάθεια του 16χρονου γιου του να αποκτήσει την ίδια μυϊκή γράμμωση με τον πατέρα του.

Άλλοι, πάντως, έδωσαν διαφορετική ερμηνεία, εκτιμώντας ότι το σχόλιο ίσως αποτελεί έμμεση αναφορά στο γεγονός ότι δεν σκοπεύει ακόμη να αποσυρθεί από την ενεργό δράση.

Τα σχόλια κάτω από την ανάρτηση ήταν χιλιάδες. Οι περισσότεροι αποθέωσαν τον Ρονάλντο χαρακτηρίζοντάς τον «GOAT», ενώ αρκετοί στάθηκαν στο γεγονός ότι ο γιος του δείχνει πλέον ψηλότερος από εκείνον, έχοντας φτάσει περίπου το 1,90 μ.

Ένα σώμα που μοιάζει να αψηφά τον χρόνο

Οι φωτογραφίες επιβεβαιώνουν γιατί ο Ρονάλντο εξακολουθεί να θεωρείται ένας από τους πιο καλογυμνασμένους αθλητές στον κόσμο. Με ποσοστό σωματικού λίπους που εκτιμάται γύρω στο 7%, εμφανίζεται σχεδόν χωρίς ίχνος περιττού λίπους, με έντονα γραμμωμένους κοιλιακούς, ώμους, στήθος και πόδια.

Η εικόνα αυτή δεν είναι αποτέλεσμα μόνο της προπόνησης. Ο Πορτογάλος ακολουθεί εδώ και χρόνια ένα αυστηρό πρόγραμμα έξι γευμάτων ημερησίως, βασισμένο σε άπαχη πρωτεΐνη, ψάρια, κοτόπουλο, αυγά, λαχανικά, φρούτα και δημητριακά ολικής άλεσης.

Παράλληλα, αποφεύγει τα αναψυκτικά, περιορίζει στο ελάχιστο τα επεξεργασμένα τρόφιμα και, σύμφωνα με τον πρώην προσωπικό του σεφ στη Γιουβέντους, δεν καταναλώνει γάλα, θεωρώντας πως δεν αποτελεί απαραίτητο μέρος της διατροφής ενός ενήλικα.

Εξίσου σημαντικό κομμάτι της καθημερινότητάς του είναι η αποκατάσταση, με παγοθεραπεία, σάουνα και ειδικές μεθόδους αποθεραπείας μετά από ιδιαίτερα απαιτητικές προπονήσεις.

Ο διάδοχος που ακολουθεί τα βήματα του πατέρα του

Ο Κριστιάνο Ρονάλντο Τζούνιορ δείχνει να βαδίζει στον ίδιο δρόμο. Από μικρή ηλικία ακολουθεί πρόγραμμα προπονήσεων μαζί με τον πατέρα του και έχει περάσει από τις ακαδημίες της Ρεάλ Μαδρίτης, της Γιουβέντους, της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ και πλέον της Αλ Νασρ.

Παράλληλα, έχει ήδη φορέσει τη φανέλα των μικρών εθνικών ομάδων της Πορτογαλίας, με αρκετούς ανθρώπους του ποδοσφαίρου να κάνουν λόγο για ένα ιδιαίτερα ελπιδοφόρο ταλέντο, που ξεχωρίζει για την ταχύτητα, την κίνησή του χωρίς την μπάλα και την επαγγελματική του νοοτροπία.

Δεν είναι λίγοι εκείνοι που θεωρούν πως τα επόμενα χρόνια θα επιχειρήσει την επιστροφή του στην Ευρώπη, προκειμένου να συνεχίσει την εξέλιξή του σε κορυφαίο επίπεδο.

Ο ίδιος ο Ρονάλντο δεν έχει κρύψει ποτέ τη μεγαλύτερη αθλητική του επιθυμία: να αγωνιστεί σε επίσημο παιχνίδι δίπλα στον γιο του πριν ολοκληρώσει την τεράστια καριέρα του.

Με το νέο του συμβόλαιο στην Αλ Νασρ να τον κρατά στην ομάδα έως το 2027, το σενάριο αυτό παραμένει ζωντανό. Αν ο Ρονάλντο Τζούνιορ συνεχίσει με τον ίδιο ρυθμό εξέλιξης, ο κόσμος του ποδοσφαίρου ίσως γίνει μάρτυρας μιας ιστορικής στιγμής, βλέποντας πατέρα και γιο να μοιράζονται τον ίδιο αγωνιστικό χώρο.

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