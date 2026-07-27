Ρεκόρ προβολών κάνει η επική τριλογία «Το Ταξίδι του Οδυσσέα» με την Christy White ως Κίρκη

Το πρώτο μέρος της ελληνικής παραγωγής «The Journey of Odysseus» μέσα σε 10 μέρες κυκλοφορίας σημείωσε ρεκόρ προβολών αγκίζοντας τα 15 εκατ. προβολές παγκοσμίως.

H ελληνική πλατφόρμα ψυχαγωγίας Sugarbabes.tv ξεκίνησε τη διάθεση του δεύτερου μέρους της πιο φιλόδοξης παραγωγής της με τίτλο «Odysseus and Circe’s Spell» (O Oδυσσέας και τα μάγια της Κίρκης).

Η περιγραφή της ταινίας αναφέρει: «Η περιπέτεια συνεχίζεται με την Ελληνίδα καλλονή Christy White στον ρόλο της σαγηνευτικής μάγισσας Κίρκης. Ο Emmanuel Torquemada πρωταγωνιστεί ως ο θρυλικός Οδυσσέας. Το μέλος του συνεργείου Teo (ως "Peniscles") και ο Κωνσταντίνος Πετσακιάς (ως "Testicles") συμπληρώνουν το καστ σε αυτό το μαγευτικό επεισόδιο».

Η eλληνική παραγωγή «συνδυάζοντας τη διαχρονική ελληνική μυθολογία με την υψηλή ποιότητα παραγωγής του κινηματογράφου, η τριλογία επαναπροσδιορίζει τους θρυλικούς μύθους της Ιλιάδας και της Οδύσσειας μέσα από κορυφαίες σκηνές με πρωταγωνιστές μεγάλα ονόματα του χώρου. «Κάθε μέρος προσφέρει κινηματογραφική αφήγηση και δυνατές ερμηνείες», δήλωσε εκπρόσωπος της εταιρείας.

Η Christy White μας μίλησε για την εμπειρία της και της δυσκολίες που είχε κατα τη διάρκεια της παραγωγής: «Τα γυρίσματα της Οδύσσειας ήταν από τα πιο ιδιαίτερα και ίσως απαιτητικά που έχουμε γυρίσει έως τώρα με τη sugarbabes. Υπήρχαν πολλά πράγματα που έπρεπε να δώσουμε ιδιαίτερη έμφαση και προσοχή, ωστόσο και αναποδιές τελευταίας στιγμής. Εγώ ταξίδεψα απευθείας από άλλο γύρισμα, και αφού πρώτα έχασα μια πτήση, κατάφερα να φτάσω στο set και είχα στη διάθεση μου μια ώρα να ετοιμαστώ, διότι έπρεπε να προλάβουμε την ανατολή του ήλιου, ακριβώς 45 λεπτά πριν.

Ο χρόνος ήταν πολύ συγκεκριμένος, από το άγχος τόσο εγώ αλλά όσο και ο Τεο που ήταν υπεύθυνος για όλη τη παραγωγή, ανεβάσαμε πυρετό και μετά από λίγο πήρα την ευθύνη πάνω μου και ζήτησα από τον Τεο να ξεκουραστεί για λίγο γιατί τα γυρίσματα θα διαρκούσαν όλη μέρα και είχαμε δρόμο μπροστά μας. Υπήρχε έντονο στρες διότι έπρεπε να προσέξω να βγει σωστά χρονικά, να τραβάνε σωστά οι κάμερες, να έχει καθαρό ήχο αφού το γύρισμα ήταν αυστηρά σε εξωτερικό χώρο, και να μην γίνει τίποτα λαθος. Ωστόσο το διασκέδασα πολύ παρά τις δυσκολίες του γιατί ήταν κάτι πραγματικά δημιουργικό και ο ρόλος της Κίρκης θεωρώ πως μου ταιριάζει απόλυτα και έπρεπε να το φέρω εις πέρας!».

Επειτα σειρά έχει το τρίτο μέρος της τριλογίας «Η Πηνελόπη και οι Μνηστήρες», «η τριλογία φτάνει στην εκρηκτική της κορύφωση. Η Hija De Venus υποδύεται την πιστή σύζυγο Πηνελόπη, ενώ ο Emmanuel Torquemada επιστρέφει ως ο πανίσχυρος Οδυσσέας. Ο Charlie Dean ενσαρκώνει τον βασικό μνηστήρα Αντίνοο, με τον Κωνσταντίνο Πετσακιά στον ρόλο του δεύτερου μνηστήρα. Η Πηνελόπη βρίσκεται ανάμεσα στον Οδυσσέα και τους επίμονους μνηστήρες».