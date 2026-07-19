Η Γκουίνεθ Πάλτροου ποζάρει μόνο με την πετσέτα της στους αγρούς. Και αυτή η ανάρτηση είναι ό,τι πιο aesthetic θα δεις σήμερα
Η αλήθεια είναι πως η Γκουίνεθ Πάλτροου δεν μας έχει συνηθίσει στις σέξι εμφανίσεις στα social media. Πώς, λοιπόν, θα γινόταν να περάσει απαρατήρητη η τελευταία της ανάρτηση, στην οποία τριγυρίζει στους αγρούς μόνο με την πετσέτα της; Η ηθοποιός περπατάει με βρεγμένα μαλλιά, σαν να βγήκε μόλις από το μπάνιο της, κρατώντας στο χέρι της το κινητό της. Κάποια στιγμή, η πετσέτα γλιστράει, αποκαλύπτοντας τη γυμνασμένη πλάτη της. Αν δεν είναι αυτός έξυπνος τρόπος να προμοτάρεις τα προϊόντα του, τότε ποιος;
Όπως σωστά εικάζεις, η ανάρτηση έγινε viral, με τη Γκουίνεθ Πάλτροου να αποτελεί το πρόσωπο του Instagram τα τελευταία εικοσιτετράωρα. «Θέλεις να κάνεις μπάνιο μαζί μας;», ανέφερε η λεζάντα της δημοσίευσης, προϊδεάζοντας τους διαδικτυακούς φίλους της για το λανσάρισμα της νέας συλλογής της Goop Beauty.«Η επόμενη προσθήκη στην καθημερινή σας ρουτίνα θα κυκλοφορήσει σύντομα», συμπληρώνει.
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