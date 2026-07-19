Το καλοκαίρι που οι Beatles προσπάθησαν να αγοράσουν ένα ελληνικό νησί και να το κάνουν προσωπικό καταφύγιο

Λίγους μήνες μετά την επιβολή της δικτατορίας στις 21 Απριλίου 1967, τα θρυλικά «Σκαθάρια» ήρθαν στην Ελλάδα με ένα σχέδιο που θα έμενε ανολοκλήρωτο.

Το καλοκαίρι του 1967 στην Ελλάδα υπήρχε ένα είδος μουδιάσματος. Οι πολίτες προσπαθούσαν να καταλάβουν τι ήταν αυτό που συνέβη στις 21 Απριλίου όταν μια ομάδα άγνωστων αξιωματικών κατέλαβε την εξουσία διά των όπλων.

Οι δημοκρατικές ελευθερίες και τα συνταγματικά δικαιώματα είχαν δολοφονηθεί. Και την ίδια στιγμή, το κορυφαίο συγκρότημα του πλανήτη διάλεξε στις 19 Ιουλίου να φτιάξει τον «παράδεισό» του σε μια χώρα που είχε χάσει τον δικό της.

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