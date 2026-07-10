Η Xiaomi EV παρουσιάζει το SkyNomad, μια έξυπνη, επαναδιαμορφώσιμη σειρά SUV με ευρύχωρο εσωτερικό

Η Xiaomi EV ανακοίνωσε σήμερα το Xiaomi SkyNomad, τη δεύτερη σειρά προϊόντων της μάρκας Xiaomi EV.

Ενώ οι σειρές Xiaomi SU7 και Xiaomi YU7 τοποθετούνται ως «το αυτοκίνητο του οδηγού», η σειρά SkyNomad παρουσιάζεται ως ένα «έξυπνο, επαναδιαμορφώσιμο SUV με ευρύχωρο εσωτερικό», με επίκεντρο τους επιβάτες. Η παρουσίασή του σηματοδοτεί ένα ακόμη βήμα στην επέκταση του χαρτοφυλακίου της Xiaomi EV.

Η εξέλιξη αυτή αντικατοπτρίζει τον τρόπο με τον οποίο οι άνθρωποι χρησιμοποιούν σήμερα τα αυτοκίνητά τους — από τις καθημερινές μετακινήσεις και την εργασία μέσα σε σταθμευμένο όχημα έως τις οικογενειακές εκδρομές και το κάμπινγκ. Για αυτούς τους χρήστες, το αυτοκίνητο δεν αποτελεί απλώς ένα μέσο μετακίνησης, αλλά προέκταση του χώρου διαβίωσής τους. Αυτή η φιλοσοφία — ο σχεδιασμός ενός αυτοκινήτου με γνώμονα το πώς αισθάνονται πραγματικά οι άνθρωποι στο εσωτερικό του — αποτέλεσε την αφετηρία για την ανάπτυξη του SkyNomad στις αρχές του 2023.

Βασισμένο στη νέα αρχιτεκτονική Kunlun Architecture της Xiaomi, το SkyNomad διαθέτει επίπεδο δάπεδο και σύστημα καθισμάτων με ράγες μεγάλης διαδρομής, επιτρέποντας στην καμπίνα να μετατρέπεται από χώρο οδήγησης σε χώρο εργασίας, lounge ή χώρο οικογενειακών δραστηριοτήτων όταν το όχημα είναι σταθμευμένο. Για την υλοποίησή του αξιοποιήθηκαν η τεχνητή νοημοσύνη (AI), το οικοσύστημα έξυπνων συσκευών της Xiaomi και η τεχνογνωσία της εταιρείας στην έξυπνη παραγωγή.

Η σειρά Xiaomi SkyNomad θα κυκλοφορήσει σύντομα στην ηπειρωτική Κίνα, έπειτα από τριάμισι χρόνια ανάπτυξης.

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