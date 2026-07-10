Ανακαινίζω 2026: Τι πρέπει να προσέξουν οι δικαιούχοι αναφορικά με την υποχρέωση ενεργειακής αναβάθμισης του ακινήτου

Αντλίες θερμότητας, κλιματιστικά υψηλής απόδοσης, ηλιακοί θερμοσίφωνες και θερμομόνωση στο κέλυφος του κτιρίου μπαίνουν στο επίκεντρο για τους ιδιοκτήτες που θέλουν να αξιοποιήσουν σωστά τη νέα επιδότηση.

Το «Ανακαινίζω 2026» έρχεται να αποτελέσει ένα από τα πιο ενδιαφέροντα προγράμματα για ιδιοκτήτες κατοικιών που σχεδιάζουν να αναβαθμίσουν το ακίνητό τους. Η δράση δεν αφορά μόνο την αισθητική ανακαίνιση ενός σπιτιού, αλλά συνδέει τις εργασίες βελτίωσης με την ενεργειακή απόδοση της κατοικίας.

Και αυτό είναι το σημείο που χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή. Για να ολοκληρωθεί σωστά το πρόγραμμα, ο ιδιοκτήτης θα πρέπει να εντάξει στον σχεδιασμό του συγκεκριμένες ενεργειακές παρεμβάσεις, οι οποίες θα καλύπτουν το απαιτούμενο 20% του επιλέξιμου προϋπολογισμού. Με άλλα λόγια, δεν αρκεί μια απλή ανακαίνιση μπάνιου, κουζίνας, δαπέδων ή εσωτερικών χώρων. Το ακίνητο πρέπει να αναβαθμιστεί και ενεργειακά.

Το 20% που δεν πρέπει να αγνοηθεί

Το βασικό κριτήριο για τον ενδιαφερόμενο ιδιοκτήτη είναι να προβλέψει από την αρχή το ενεργειακό κομμάτι της επένδυσης. Το 20% δεν είναι μια τυπική λεπτομέρεια του φακέλου, αλλά ένας ουσιαστικός όρος του προγράμματος.

Αυτό σημαίνει ότι οι ενεργειακές παρεμβάσεις πρέπει να επιλεγούν με τέτοιο τρόπο ώστε να έχουν πραγματικό αποτέλεσμα στην κατοικία. Ο στόχος είναι να μειωθούν οι ενεργειακές απώλειες, να περιοριστεί η κατανάλωση και να γίνει το ακίνητο πιο αποδοτικό στη θέρμανση, την ψύξη και την παραγωγή ζεστού νερού χρήσης.

Γι’ αυτό, πριν ξεκινήσει οποιαδήποτε εργασία, είναι απαραίτητο να υπάρχει σωστός τεχνικός σχεδιασμός. Ο μηχανικός και ο ενεργειακός επιθεωρητής μπορούν να αξιολογήσουν την υφιστάμενη κατάσταση του ακινήτου και να προτείνουν τις παρεμβάσεις που ανταποκρίνονται πραγματικά στις ανάγκες του.

Οι παρεμβάσεις που «κλειδώνουν» την ενεργειακή αναβάθμιση

Στο επίκεντρο των επιλογών βρίσκονται οι αντλίες θερμότητας, τα κλιματιστικά υψηλής ενεργειακής απόδοσης και οι ηλιακοί θερμοσίφωνες. Πρόκειται για λύσεις που μπορούν να συμβάλουν ουσιαστικά στην επίτευξη του απαιτούμενου ενεργειακού αποτελέσματος.

Οι αντλίες θερμότητας θεωρούνται μία από τις πιο ολοκληρωμένες λύσεις για κατοικίες που χρειάζονται σοβαρή αναβάθμιση στο σύστημα θέρμανσης και ψύξης. Μπορούν να αντικαταστήσουν παλαιότερα και πιο ενεργοβόρα συστήματα, προσφέροντας υψηλή απόδοση και μειωμένη κατανάλωση.

Τα σύγχρονα κλιματιστικά inverter υψηλής ενεργειακής κλάσης αποτελούν επίσης μια πρακτική επιλογή, ιδιαίτερα για διαμερίσματα ή μικρότερες κατοικίες. Σε πολλές περιπτώσεις μπορούν να καλύψουν αποτελεσματικά τις ανάγκες θέρμανσης και ψύξης, με χαμηλότερο λειτουργικό κόστος.

Ο ηλιακός θερμοσίφωνας, από την πλευρά του, παραμένει μια από τις πιο αποδοτικές και διαδεδομένες παρεμβάσεις για την ελληνική κατοικία. Αξιοποιεί την ηλιοφάνεια και μειώνει την ανάγκη κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας για ζεστό νερό, προσφέροντας άμεσο όφελος στον μηνιαίο λογαριασμό.

Θερμομόνωση και θερμοπρόσοψη: Το «κλειδί» στο κέλυφος του κτιρίου

Πέρα από τα συστήματα θέρμανσης, ψύξης και ζεστού νερού, σημαντικό ρόλο μπορούν να παίξουν και οι εργασίες θερμομόνωσης. Στο πλαίσιο του προγράμματος μπορούν να ενταχθούν παρεμβάσεις όπως η θερμοπρόσοψη στην τοιχοποιία, η μόνωση της ταράτσας ή του δώματος και γενικότερα η αναβάθμιση του κελύφους του κτιρίου.

Η λογική είναι απλή: όσο καλύτερα μονωμένο είναι ένα ακίνητο, τόσο λιγότερη ενέργεια χρειάζεται για να θερμανθεί τον χειμώνα και να δροσιστεί το καλοκαίρι. Ένα σπίτι με σωστή θερμομόνωση κρατά πιο σταθερή την εσωτερική θερμοκρασία, περιορίζει τις απώλειες και μειώνει την ανάγκη συνεχούς λειτουργίας των συστημάτων θέρμανσης ή ψύξης.

Σε αρκετές περιπτώσεις, ο πιο αποδοτικός σχεδιασμός δεν είναι μία μόνο παρέμβαση, αλλά ένας συνδυασμός. Για παράδειγμα, η θερμομόνωση σε ταράτσα ή τοιχοποιία μπορεί να λειτουργήσει συμπληρωματικά με μια αντλία θερμότητας, αποδοτικά κλιματιστικά ή έναν ηλιακό θερμοσίφωνα, ώστε το ακίνητο να πετύχει πιο εύκολα το απαιτούμενο ενεργειακό αποτέλεσμα.

Εκτός σχεδιασμού οι αυτόνομοι λέβητες φυσικού αερίου

Ιδιαίτερη προσοχή χρειάζεται και στις επιλογές εξοπλισμού. Στο πλαίσιο της νέας κατεύθυνσης για την ενεργειακή αναβάθμιση των κατοικιών, οι αυτόνομοι λέβητες φυσικού αερίου δεν αποτελούν διαθέσιμη επιλογή.

Οι ιδιοκτήτες που θέλουν να αξιοποιήσουν το πρόγραμμα θα πρέπει να κινηθούν προς τεχνολογίες που συνδέονται με την εξοικονόμηση ενέργειας, τον εξηλεκτρισμό και την καλύτερη ενεργειακή απόδοση του ακινήτου. Γι’ αυτό οι βασικές επιλογές είναι οι αντλίες θερμότητας, τα κλιματιστικά υψηλής απόδοσης και οι ηλιακοί θερμοσίφωνες, σε συνδυασμό όπου χρειάζεται με θερμομονωτικές εργασίες.

Ο σωστός σχεδιασμός ξεκινά πριν από την αίτηση

Το μεγαλύτερο λάθος που μπορεί να κάνει ένας ιδιοκτήτης είναι να αντιμετωπίσει την ενεργειακή αναβάθμιση ως κάτι δευτερεύον. Αν οι παρεμβάσεις επιλεγούν πρόχειρα ή εκ των υστέρων, υπάρχει κίνδυνος να μην καλυφθεί σωστά το απαιτούμενο ποσοστό ή να μη βελτιωθεί ουσιαστικά η ενεργειακή εικόνα του ακινήτου.

Η διαδικασία πρέπει να ξεκινήσει με τεχνική αξιολόγηση. Κάθε κατοικία έχει διαφορετικές ανάγκες. Ένα παλιό διαμέρισμα τελευταίου ορόφου μπορεί να χρειάζεται πρώτα μόνωση ταράτσας. Μια μονοκατοικία μπορεί να έχει μεγαλύτερη ανάγκη από θερμοπρόσοψη. Ένα ακίνητο με παλαιό σύστημα θέρμανσης μπορεί να ωφεληθεί περισσότερο από την εγκατάσταση αντλίας θερμότητας ή αποδοτικών κλιματιστικών.

Με σωστή μελέτη, ο ιδιοκτήτης μπορεί να φτιάξει έναν προϋπολογισμό που καλύπτει τόσο την ανακαίνιση όσο και το ενεργειακό σκέλος, χωρίς περιττές δαπάνες και χωρίς λάθος επιλογές.

Γιατί συμφέρει η ενεργειακή αναβάθμιση

Το «Ανακαινίζω 2026» δεν είναι απλώς μια ευκαιρία για να ανανεωθεί η εικόνα ενός ακινήτου. Είναι μια ευκαιρία για να γίνει η κατοικία πιο οικονομική, πιο άνετη και πιο ανταγωνιστική στην αγορά.

Ένα ενεργειακά αναβαθμισμένο ακίνητο έχει χαμηλότερο κόστος λειτουργίας, καλύτερες συνθήκες διαβίωσης και υψηλότερη αξία. Αυτό έχει σημασία τόσο για ιδιοκτήτες που κατοικούν στο ακίνητο όσο και για όσους θέλουν να το διαθέσουν προς ενοικίαση ή αξιοποίηση.

Το μήνυμα είναι ξεκάθαρο: το «Ανακαινίζω 2026» δεν χρηματοδοτεί απλώς μια αλλαγή εικόνας. Χρηματοδοτεί μια ουσιαστική αναβάθμιση της κατοικίας, με επίκεντρο τη χαμηλότερη κατανάλωση, τη μεγαλύτερη αξία και την καλύτερη ποιότητα ζωής.