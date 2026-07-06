Η επόμενη μέρα της φωτιάς στο Ωραιόκαστρο: 5 εκατ. ευρώ για αποκατάσταση ζημιών και επίδομα σε πληγέντες ​

Τα νέα μέτρα για τους πληγέντες από τη φωτιά στο Ωραιόκαστρο Θεσσαλίκης, που εγκρίθηκαν μετά τη σύσκεψη στο Δημαρχείο παρουσία του υφυπουργού Κλιματικής Κρίσης.

Ολοκληρώθηκε η έκτακτη σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε στο Δημαρχείο Ωραιοκάστρου Θεσσαλονίκης, για τη φονική πυρκαγιά που εκδηλώθηκε στην περιοχή και ανακοινώθηκαν τα νέα μέτρα που για τους πολίτες που επλήγησαν.

Αποφασίστηκε ότι, πέντε εκατομμύρια ευρώ θα διατεθούν από τον κρατικό Προϋπολογισμό στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας και στους Δήμους Ωραιοκάστρου και Παύλου Μελά για την αποκατάσταση τον ζημιών, ενώ ένα αρχικό επίδομα θα δοθεί άμεσα με το φύλλο αυτοψίας στους πολίτες που επλήγησαν.

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