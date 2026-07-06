Θεσσαλονίκη: Στους τρεις οι νεκροί από τη φωτιά στη Λητή κατέληξε η γυναίκα που είχε υποστεί ανακοπή

Στους τρεις ανέρχεται πλέον ο αριθμός των θυμάτων από τη φονική πυρκαγιά στη Λητή Θεσσαλονίκης, καθώς κατέληξε η γυναίκα που είχε υποστεί ανακοπή την ημέρα της φωτιάς .

Την είδηση γνωστοποίησε ο πρόεδρος της Κοινότητας Δρυμού στην Θεσσαλονίκη, Κωνσταντίνος Πατσαλάς, με ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Όπως ανέφερε, μετά τον εκπαιδευτικό και το ανήλικο παιδί του που έχασαν τη ζωή τους, κατέληξε και η γυναίκα που είχε διακομιστεί στο νοσοκομείο την ημέρα της πυρκαγιάς.

Σύμφωνα με πληροφορίες που μετέδωσε το OPEN, η γυναίκα κατέληξε την Κυριακή 5 Ιουλίου.

Αναφορά στις καταστροφές

Στην ίδια ανάρτηση, ο κ. Πατσαλάς έκανε λόγο για τις σημαντικές ζημιές που προκάλεσε η φωτιά στην περιοχή. Όπως σημείωσε, στην Ανθούπολη καταστράφηκαν ολοσχερώς τρεις επιχειρήσεις, ενώ αρκετές ακόμη υπέστησαν σοβαρές ζημιές. Παράλληλα, αναφέρθηκε στην επιβάρυνση της ατμόσφαιρας από το τοξικό νέφος και στις εκτεταμένες καταστροφές στον ορεινό όγκο του Δερβενίου.

Έκκληση για μέτρα πρόληψης

Ο πρόεδρος της Κοινότητας Δρυμού υπογράμμισε την ανάγκη ενίσχυσης των εθελοντικών ομάδων πυροπροστασίας και ζήτησε την αναθεώρηση του σχεδίου πρόληψης και αντιμετώπισης πυρκαγιών στην περιοχή. Όπως ανέφερε, απαιτείται καλύτερος συντονισμός των αρμόδιων φορέων, καθώς και παρεμβάσεις όπως αντιπυρικές ζώνες, ενίσχυση της επιτήρησης και βελτίωση των υποδομών πυροπροστασίας.

Τέλος, κάλεσε να μην γίνεται πολιτική εκμετάλλευση των πυρκαγιών, σημειώνοντας ότι η προτεραιότητα πρέπει να είναι η προστασία της ανθρώπινης ζωής και η πρόληψη αντίστοιχων καταστροφών στο μέλλον.

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