Χειριστικοί άνθρωποι: Τα 8 “όπλα” που χρησιμοποιούν, για να καταλάβουν αν μπορούν να σε ελέγξουν

Οι χειριστικοί άνθρωποι λειτουργούν υπογείως και ποτέ δεν έχουν αγνές προθέσεις.

Οι άνθρωποι με χειριστική συμπεριφορά σπάνια αποκαλύπτουν από την αρχή τις πραγματικές τους προθέσεις. Αντίθετα, συχνά επιλέγουν πιο διακριτικούς τρόπους για να διαπιστώσουν πώς αντιδρά ο συνομιλητής τους, αν δυσκολεύεται να θέσει όρια ή αν είναι πρόθυμος να υποχωρήσει προκειμένου να αποφύγει μια σύγκρουση. Έτσι, ακόμη και μια φαινομενικά αθώα συζήτηση μπορεί να λειτουργήσει ως «δοκιμαστικό πεδίο».

Οι ειδικοί επισημαίνουν ότι καμία μεμονωμένη φράση δεν αρκεί για να χαρακτηρίσει κάποιον ως χειριστικό. Ωστόσο, όταν συγκεκριμένες εκφράσεις επαναλαμβάνονται συστηματικά και συνοδεύονται από συμπεριφορές, όπως η αποφυγή ευθύνης, η πρόκληση ενοχών ή η αμφισβήτηση των προσωπικών ορίων του άλλου, μπορεί να αποτελούν ενδείξεις μιας προσπάθειας ελέγχου. Οι παρακάτω οκτώ φράσεις συγκαταλέγονται σε εκείνες που χρησιμοποιούνται συχνότερα για να διαπιστωθεί πόσο εύκολα μπορεί να επηρεαστεί ένας άνθρωπος.

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