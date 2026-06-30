«Είναι δύσκολο να βλέπω τους γονείς μου να ζουν τόσο άνετα οικονομικά, ενώ εγώ δυσκολεύομαι»

Ένα μεγάλο ερώτημα που απασχολεί πολλούς γονείς είναι αν πρέπει να βοηθούν τα ενήλικα παιδιά τους οικονομικά, ενώ έχουν την δυνατότητα

Ένα από τα ερωτήματα που απασχολούν πολλούς γονείς στη σύγχρονη κοινωνία είναι το κατά πόσο πρέπει να στηρίζουν τα ενήλικα παιδιά τους οικονομικά, όταν έχουν την δυνατότητα και την άνεση.

Ο Τζο είναι 32 ετών και μεγάλωσε βλέποντας τους γονείς του να διευθύνουν τη δική τους επιχείρηση, μια εταιρεία κατασκευής στεγών, την οποία ίδρυσε ο πατέρας του τη δεκαετία του 1980. Πάντα ήθελε κι αυτός να γίνει επιχειρηματίας — ειδικά αφού ο πατέρας του, ο Στιβ, πούλησε την εταιρεία του σε μια εταιρεία επενδύσεων ιδιωτικών κεφαλαίων πριν από περίπου πέντε χρόνια, κάτι που του επέτρεψε να συνταξιοδοτηθεί άνετα στην ηλικία των 65.

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