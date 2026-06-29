Viral η χήρα στο Μεξικό: Ξεσάλωσε με twerking πάνω στο φέρετρο του συζύγου της (vid)

Για κάποιους ήταν ασέβεια, για άλλους ένας βαθιά προσωπικός και συγκινητικός αποχαιρετισμός.

Το πένθος δεν έχει κανόνες και συχνά παίρνει μορφές που ξαφνιάζουν όσους βρίσκονται απ' έξω. Στο Μεξικό, για παράδειγμα, ένα βίντεο από κηδεία έχει προκαλέσει εκατομμύρια προβολές και έντονες αντιδράσεις στα social media, καθώς καταγράφει μια γυναίκα να αποχαιρετά τον νεκρό σύζυγό της με έναν τρόπο -ας τον πούμε- ιδιαίτερο.

Η χήρα, που λέτε, εμφανίζεται να χορεύει twerk πάνω και γύρω από το φέρετρο του άνδρα της υπό τους ήχους μουσικής reggaeton, σε μια σκηνή που για κάποιους θεωρήθηκε συγκινητική και για άλλους προκλητική. Το στιγμιότυπο έγινε γρήγορα viral, πυροδοτώντας συζητήσεις για το πώς διαφορετικοί πολιτισμοί και άνθρωποι αντιλαμβάνονται τον αποχαιρετισμό ενός αγαπημένου προσώπου.

Ένα αντίο που θύμιζε γιορτή

Στο βίντεο, η ατμόσφαιρα απέχει αρκετά από την εικόνα μιας παραδοσιακής κηδείας. Συγγενείς και φίλοι βρίσκονται γύρω από το ανοιχτό φέρετρο, ενώ η μουσική παίζει δυνατά και αρκετοί από τους παρευρισκόμενους χειροκροτούν στον ρυθμό.

Πολλοί φορούν μπλουζάκια με τη φωτογραφία του εκλιπόντος, ενώ σε κάποια πλάνα διακρίνονται μουσικοί να τραγουδούν ζωντανά μπροστά στο φέρετρο. Μέσα σε αυτό το ιδιαίτερο σκηνικό, η χήρα χορεύει εμφανώς φορτισμένη συναισθηματικά, με δάκρυα στα μάτια, αποχαιρετώντας τον άνθρωπο της ζωής της με τον δικό της τρόπο.

Η εικόνα προκάλεσε αμέσως κύμα σχολίων. Άλλοι μίλησαν για έλλειψη σεβασμού, υποστηρίζοντας ότι μια κηδεία πρέπει να διατηρεί έναν πιο αυστηρό και σοβαρό χαρακτήρα. Άλλοι, αντίθετα, θεώρησαν πως πρόκειται για μια πράξη αγάπης και έναν προσωπικό φόρο τιμής σε έναν άνθρωπο που ίσως αγαπούσε τη μουσική, τον χορό και τη χαρά.

Το υλικό κοινοποιήθηκε από τον Περουβιανό καλλιτέχνη Cristian Huancahuari, γνωστό ως «El Cangri del Callao», ο οποίος έχει γίνει γνωστός για τις εμφανίσεις του σε τελετές αποχαιρετισμού στη Λατινική Αμερική.

Un servicio ofrece en funerales presentaciones del artista Cristian Huancahuari, conocido popularmente como "El Cangri del Callao". 🤔



En redes sociales comentan que esta es una manera de despedir a los difuntos, que muchas veces preferirían ver a su familia feliz. 🕊️



¿Estás… pic.twitter.com/r7Xs9fgfxW

— El Heraldo de México (@heraldodemexico) June 29, 2026

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