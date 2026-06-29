Πρώην υποψήφια βουλευτής η γυναίκα που συνελήφθη για εμπρησμό στα Ίσθμια: Η στιγμή που βάζει φωτιά

Οι διαφορετικές εκδοχές που παρουσίασε.

Πρώην υποψήφια βουλευτής συνελήφθη για εμπρησμό από πρόθεση, καθώς εντοπίστηκε να βάζει φωτιά στα Ίσθμια.

Όπως αναφέρει το Mega, η γυναίκα καταγράφηκε σε βίντεο να βγάζει βόλτα το σκυλάκι της και σε κάποια στιγμή να σκύβει και να βάζει φωτιά σε ξερά χόρτα σε χωράφι εντός κατοικημένης περιοχής. Μάλιστα επρόκειτο για ημέρα με αέρα, όπως διακρίνεται και από το οπτικό ντοκουμέντο και οι φλόγες φούντωσαν μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα.

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