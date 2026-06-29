«Όσο έχω υγεία, θα συνεχίζω»: Η 84χρονη φουρνάρισσα από την Ιαπωνία που δουλεύει πάνω από 12 ώρες τη μέρα

Την ώρα που οι περισσότεροι κοιμούνται, εκείνη έχει ήδη ανάψει τους φούρνους.

Λίγο πριν τα μεσάνυχτα, όταν οι περισσότεροι ετοιμάζονται να πέσουν για ύπνο, η Γιούρικο ξεκινά τη δική της ημέρα. Στην πόλη Φουκουόκα της Ιαπωνίας, η 84χρονη γυναίκα ανοίγει τους φούρνους του μικρού οικογενειακού αρτοποιείου και ετοιμάζεται για ακόμη μία εξαντλητική βάρδια που μπορεί να ξεπεράσει τις 12 ώρες.

Το Yaoki Pan δεν είναι απλώς μια επιχείρηση. Είναι το έργο ζωής που δημιούργησε μαζί με τον σύζυγό της πριν από 55 χρόνια και το οποίο εξακολουθεί να λειτουργεί χάρη στη δική της καθημερινή παρουσία. Παρά την ηλικία της, η ίδια δεν δείχνει διατεθειμένη να αποσυρθεί, όσο η υγεία της της το επιτρέπει.

Η γυναίκα που δεν άφησε την ακρίβεια να αλλάξει τη φιλοσοφία της

Τα τελευταία χρόνια η ιστορία της έχει γίνει γνωστή πολύ πέρα από τα όρια της γειτονιάς της. Ένα ντοκιμαντέρ στο YouTube και δεκάδες βίντεο στα κοινωνικά δίκτυα έκαναν γνωστή την καθημερινότητά της σε χιλιάδες ανθρώπους, μετατρέποντας το μικρό αρτοποιείο σε σημείο ενδιαφέροντος ακόμη και για επισκέπτες που ταξιδεύουν στην περιοχή.

Παρά τη δημοσιότητα, η ίδια παραμένει πιστή στις αρχές που ακολουθούσε από την πρώτη ημέρα λειτουργίας του καταστήματος. Αν και οι τιμές βασικών πρώτων υλών, όπως τα αυγά και το αλεύρι, έχουν αυξηθεί σημαντικά, η Γιούρικο αποφεύγει να μετακυλήσει το κόστος στους πελάτες της.

Όπως εξηγεί, πάντα πίστευε ότι το καλό ψωμί και τα ποιοτικά γλυκά πρέπει να παραμένουν προσιτά για όλους. Το γεγονός ότι το κατάστημα είναι ιδιόκτητο και δεν πληρώνει ενοίκιο τη βοηθά να διατηρεί χαμηλές τιμές, παρά τις δυσκολίες της εποχής.

#japanesefood #福岡グルメ #博多グルメ #fukuoka ♬ しずかだなあ - 手嶌 葵 @gourmet_uni_japan_ 《83歳のおばあちゃんが営むパン屋(A bakery run by an 83-year-old grandmother)》 【店名(StoreName)】 やおきパン洋菓子店 Yaoki bread pastry shop 【場所(Place)】 福岡県 福岡市 1-30-7 Hakozaki, Higashi Ward, Fukuoka City, Fukuoka Prefecture 【メニュー(Menu)】 シュークリーム ¥50(税込) エクレア ¥60(税込) Cream puff ¥50(tax included) Eclair ¥60(tax included) 【その他詳細(OtherInfomation)】 今日ご紹介するのは83歳のおばあちゃんが出迎えてくれる「やおきパン洋菓子店」！ 創業54年の老舗のお店！エクレアとシュークリームは丁度いいサイズで程よい甘さ！値段も安くて嬉しい！これからも末長く続いて欲しいお店！ぜひ行ってみて！ Today we will be introducing you to the ``Yaoki Bread and Pastry Shop'' where an 83-year-old grandmother will welcome you! A long-established store that has been in business for 54 years! The eclairs and cream puffs are the perfect size and just the right amount of sweetness! I'm happy that the price is low! I want this store to continue for a long time! Please go and try it! #food

Στα 84 της συνεχίζει χωρίς σταματημό

Από τα χέρια της βγαίνουν καθημερινά δεκάδες διαφορετικά προϊόντα. Γλυκά ψωμάκια με κρέμα ή σοκολάτα, εκλέρ, σάντουιτς και παραδοσιακά ιαπωνικά αρτοσκευάσματα γεμίζουν τις προθήκες του καταστήματος από τα ξημερώματα.

Το πρόγραμμα που ακολουθεί θα δυσκόλευε ακόμη και έναν πολύ νεότερο άνθρωπο. Τα Σάββατα ξεκινά την προετοιμασία πριν από τα μεσάνυχτα ώστε να είναι έτοιμη να εξυπηρετήσει τους πρώτους πελάτες στις πέντε το πρωί. Όπως παραδέχεται η ίδια, εργάζεται τουλάχιστον 12 ώρες την ημέρα, ενώ ορισμένες φορές οι βάρδιές της φτάνουν ακόμη και τις είκοσι ώρες.

Οι πόνοι στα χέρια της δεν λείπουν, ούτε οι δύσκολες νύχτες χωρίς ξεκούραση. Παρ' όλα αυτά, θεωρεί ότι η αδράνεια κάνει περισσότερο κακό από τη δουλειά. Για εκείνη, η καθημερινή δραστηριότητα είναι κομμάτι της ζωής της και όχι μια υποχρέωση που περιμένει να τελειώσει.

Ένα μέλλον γεμάτο αβεβαιότητα

Παρότι το αρτοποιείο συνεχίζει να προσελκύει πελάτες και να αποτελεί σημείο αναφοράς για τη γειτονιά, το μέλλον του παραμένει αβέβαιο. Η ίδια παραδέχεται ότι κανένα από τα εγγόνια της δεν δείχνει ενδιαφέρον να αναλάβει την επιχείρηση όταν εκείνη αποσυρθεί.

Έτσι, το Yaoki Pan κινδυνεύει κάποια στιγμή να κλείσει οριστικά, βάζοντας τέλος σε μια ιστορία δεκαετιών. Μέχρι τότε όμως, η Γιούρικο δεν σκέφτεται τη σύνταξη. Όπως λέει, θα συνεχίσει να βρίσκεται πίσω από τον πάγκο και τους φούρνους όσο έχει τη δύναμη να το κάνει.

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