Το Golden R. Festival είναι ένα ξεχωριστό ελληνικό metal φεστιβάλ με camping δίπλα στο κύμα, που άνοιξε τις... πύλες του το 2002.

Καλοκαίρι χωρίς metal και το κατάλληλο background δεν γίνεται. Και εδώ και αρκετά χρόνια η επαρχία κερδίζει ολοένα και περισσότερους πόντους με τα events της.

Μέσα σε αυτό το background υπάρχει ο Βόλος. Ένα ιστορικό φεστιβάλ όπου όπως όλα δείχνουν θα χτυπά - και φέτος - η καρδιά του metal. Ένα ιστορικότατο metal event που συμπληρώνει φέτος 24 χρόνια ζωής είναι το Golden R. Festival. Το φεστιβάλ αυτό που συνδυάζει κάμπινγκ δίπλα στο κύμα και σε μία περιοχή - αυτή της Νέας Αγχίαλου - που δίνει τη δυνατότητα να ξεφύγει κανείς και να βρεθεί μπροστά σε πανέμορφα τοπία.

Προσφέρει για τους μέταλ φανς που θα βρεθούν εκεί έκπτωση 25% για το δρομολόγιο Αθήνα - Θεσσαλονίκη μετά επιστροφής και ενώ παρέχει και λεωφορείο για τις μετακινήσεις από το κέντρο του Βόλου προς τον χώρο του φεστιβάλ και πίσω.

Από τους Rage στους Venom και όχι μόνο

Ιστορικά το φεστιβάλ αυτό έφερνε πάντα σπουδαία ονόματα αλλά και ιστορικές μπάντες. Φέτος στο line up θα είναι οι Rage, μία από τις πρώτες μπάντες που έπαιξαν με τη συμφωνική ορχήστρα της Πράγας. Το μουσικό project με Rage feat. Lingua Mortis Orchestra είναι κάτι που περίμεναν εδώ και πολύ καιρό οι Έλληνες φανς. Metal μαζί με συμφωνική ορχήστρα σε ένα μοναδικό μουσικό θέαμα.

Άλλη μία ιστορική μπάντα που θα βρίσκεται στο event είναι οι Coroner. Οι Ελβετοί που επανενώθηκαν και έχουν εμπνευστεί από τους Celtic Frost απέσπασαν πολύ καλά σχόλια για το τελευταίο τους χρονικά άλμπουμ.

Υπάρχουν φυσικά οι Venom - παρότι δεν θα είναι με την πλήρη σύνθεσή τους - που έχουν γράψει και αυτή την ιστορία τους και είναι από τα πρώτα συγκροτήματα με ακραίο ήχο. Επίσης δεσπόζουν ξεκάθαρα και οι Αμερικάνοι Crimson Glory, οι οποίοι πρωτοδημιουργήθηκαν το 1979 και πάντα είχαν το fan base τους στην Ελλάδα.

Σε επίπεδο ελληνικής εκπροσώπησης υπάρχει ο Μπομπ Κατσιώνης με σπουδαία διαδρομή πίσω του και παρουσία σε μπάντες όπως οι Firewind. Και βέβαια οι Nightrage: ελληνο-σουηδικό συγκρότημα που δημιουργήθηκε από τον κιθαρίστα Μάριο Ηλιόπουλο (πρώην μέλος των Exhumation) και τον καλό του φίλο Gus G. (κατά κόσμον Κώστα Καραμητρούδη).

Ο Gus G. που έφτασε στο απόλυτο επίπεδο καθιέρωσής του ως κιθαρίστας και κυρίως λόγω της συνεργασίας του με τον τεράστιο Ozzy Osbourne. Μπορεί να δείτε εδώ όλα τα συγκροτήματα που θα εμφανιστούν στον Βόλο, που περιλαμβάνουν μία πολύ μεγάλη γκάμα αλλά και μέταλ επιλογές για κάθε αυτί. Υπάρχουν τόσες μα τόσες επιλογές και για άλλα ακούσματα όπως πχ οι Αμερικάνοι Heir Apparent. Το φεστιβάλ του Βόλου σας υπόσχεται ξεκάθαρα μία μοναδική εμπειρία. Ένα ιδιαίτερο μουσικό ταξίδι σε μία φανταστική τοποθεσία. Και μία εμπειρία που θα την θυμάστε για καιρό.

Το πρόγραμμα

03-04-05/07/2026

- AmongRuins

- Anorimoi

- Arysithian Blade

- Bai Bang

- Bob Katsionis

- Coroner

- Crimson Glory

- Enola Grave

- Flames

- Hällas

- Heir Apparent

- Flames

- Knightgost

- Lloth

- Nightrage

- Panic Alarm

- Passengers In Panic

- Rage feat. Lingua Mortis Orchestra

- Tri State Corner

- Venom

- Wade Black's Astronomica

- Yoth Iria