Football Fiesta στο Smart Park, στον απόλυτο καλοκαιρινό προορισμό shopping και ψυχαγωγίας

Ζήσε τον παλμό του Παγκοσμίου Κυπέλλου στο Smart Park, τον απόλυτο καλοκαιρινό προορισμό στα Σπάτα, όπου από τις 4 έως τις 19 Ιουλίου το ποδόσφαιρο μετατρέπεται σε μια μεγάλη 15ήμερη γιορτή για όλη την οικογένεια με γιγαντοοθόνες, διαδραστικά παιχνίδια, τουρνουά PS5 και live συναυλία.

Το καλοκαίρι στην πόλη θέλει ανοιχτούς χώρους, δροσερά ποτά, καλή παρέα και... μπάλα! Φέτος, το κορυφαίο αθλητικό γεγονός της χρονιάς, το Παγκόσμιο Κύπελλο Ποδοσφαίρου, δεν σε καθηλώνει στον καναπέ του σπιτιού σου. Αντίθετα, σε βγάζει έξω για την πιο fun, διαδραστική εμπειρία του καλοκαιριού.

Από τις 4 έως τις 19 Ιουλίου, το Smart Park, το μεγαλύτερο εμπορικό πάρκο της Ελλάδας, μεταμορφώνεται σε μια τεράστια ποδοσφαιρική γιορτή. Για 15 ολόκληρες ημέρες, το Football Fiesta υπόσχεται συγκινήσεις, δράση και εκπλήξεις για μικρούς και μεγάλους, καθημερινά αλλά και τα Σαββατοκύριακα.

Η κεντρική πλατεία γίνεται το «γήπεδό» σου

Ξέχνα την τηλεόραση του σπιτιού σου. Στην κεντρική πλατεία του Smart Park έχει στηθεί μια γιγαντοοθόνη που φέρνει τη ζωντανή μετάδοση των αγώνων σε άλλη διάσταση. Το concept είναι απλό και άκρως καλοκαιρινό:

Βυθίζεσαι σε μια αναπαυτική σεζλόνγκ.

Απολαμβάνεις ένα δροσιστικό ποτό στο χέρι.

Μοιράζεσαι την ένταση του ματς με την παρέα ή την οικογένεια.

Η δράση ξεκινά καθημερινά από τις 16:00 έως τα μεσάνυχτα. Κι αν αναρωτιέσαι τι γίνεται τις ώρες που δεν έχει live αγώνα, η γιγαντοοθόνη συνεχίζει να εκπέμπει ποδοσφαιρική μαγεία με highlights, θρυλικά στιγμιότυπα και μοναδικά back-to-back αφιερώματα.

PS5 Τουρνουά, Show και Εργομετρικά για «Επαγγελματίες»

Το Football Fiesta δεν είναι μόνο για να βλέπεις, αλλά και για να παίζεις. Οι παράλληλες δράσεις του πάρκου καλύπτουν κάθε ηλικία και γούστο:

Football Battle Mode (Καθημερινά 17:00-21:00 & Σαββατοκύριακα 15:00-21:00): Στο ειδικά διαμορφωμένο γήπεδο 7x5, μικροί και μεγάλοι δοκιμάζουν τα αντανακλαστικά και τη δεξιοτεχνία τους, προσπαθώντας να περάσουν τη μπάλα πάνω από το τείχος των αντιπάλων. Ποιος θα στεφθεί top scorer;

Freestyle Shows & Pro Διπλώματα (Σαββατοκύριακα 18:00-21:00): Ένας βιρτουόζος επαγγελματίας football freestyler έρχεται να εντυπωσιάσει με τα κόλπα του και να προκαλέσει μικρούς και μεγάλους σε διαδραστικά challenges. Στο τέλος, οι συμμετέχοντες παίρνουν και το δικό τους αναμνηστικό δίπλωμα επαγγελματία ποδοσφαιριστή!

Το δικό σου «Επιστημονικό Team» (Σαββατοκύριακα 18:00-21:00): Κάθε σωστός αθλητής χρειάζεται data. Στο ειδικό εργομετρικό πρόγραμμα, εξειδικευμένος εκπαιδευτής τσεκάρει τη φυσική σου κατάσταση (από λιπομέτρηση και τεστ ευλυγισίας μέχρι μυοσκελετικό έλεγχο) και σου στέλνει δωρεάν στο email σου την προσωπική σου καρτέλα αξιολόγησης.

Mini Τουρνουά PS5 (Σαββατοκύριακα 15:00-21:00): Για τους digital fans, 6 κονσόλες παίρνουν θέση μάχης στο ειδικό stage. Φέρε την παρέα σου να κάνει κερκίδα, καθώς οι virtual μάχες θα μεταδίδονται live στη γιγαντοοθόνη όταν δεν έχει κανονικό ματς!

Μεγάλη Κορύφωση, Μασκότ και Live Συναυλία

Όσο πλησιάζουμε προς το φινάλε, το θερμόμετρο ανεβαίνει. Τις ημέρες των ημιτελικών και του μεγάλου τελικού (14, 15 και 19 Ιουλίου), η επίσημη μασκότ του Football Fiesta θα βρίσκεται εκεί για meet & greet, φωτογραφίες και παιχνίδια με τα παιδιά.

Και επειδή κάθε μεγάλος τελικός θέλει και το ανάλογο party, αμέσως μετά την ανάδειξη του Παγκόσμιου Πρωταθλητή στις 19 Ιουλίου, η κεντρική πλατεία του Smart Park μετατρέπεται σε συναυλιακό stage. Το εκρηκτικό συγκρότημα Polis θα αναλάβει να μας ξεσηκώσει με ένα live γεμάτο ελληνικές και ξένες επιτυχίες!

Shopping, Διασκέδαση και Κυριακές ανοιχτά

Αν πιστεύεις ότι όλα αυτά είναι «αντρική υπόθεση», ξανασκέψου το. Το Smart Park αποτελεί τον απόλυτο All-Day προορισμό για όλη την οικογένεια.

Τα καταστήματα του πάρκου παραμένουν ανοιχτά και τις Κυριακές, που σημαίνει ότι όσο οι fans της μπάλας ζουν τον παλμό του γηπέδου, οι υπόλοιποι μπορούν να απολαύσουν τις καλοκαιρινές τους αγορές, τη βόλτα τους στον καθαρό αέρα ή ένα γεύμα στα καταστήματα εστίασης.

Φέτος το καλοκαίρι, το Παγκόσμιο Κύπελλο παίζεται στο Smart Park.

Εσύ θα λείπεις;

Smart Info: Το Smart Park βρίσκεται στα Σπάτα, μόλις 10 λεπτά μέσω Αττικής Οδού, προσφέροντας άνετη πρόσβαση και, φυσικά, τεράστιο δωρεάν πάρκινγκ.