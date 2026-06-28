Γιατί δεν χαίρονται όλοι με την επιτυχία σου - Η άβολη πλευρά της που δεν συζητιέται

Η προσωπική επιτυχία συχνά συνοδεύεται από σιωπηρές αντιδράσεις του περιβάλλοντος, που συνδέονται με κοινωνική σύγκριση και εσωτερικές ανασφάλειες.

Η επιτυχία σπάνια είναι τόσο απλή όσο φαίνεται από έξω. Πίσω από κάθε επαγγελματικό ή προσωπικό επίτευγμα αναδύεται συχνά ένα λιγότερο ορατό φαινόμενο: η μεταβολή στη συμπεριφορά των ανθρώπων του στενού περιβάλλοντος. Πρόκειται για μια αλλαγή που δεν εκδηλώνεται απαραίτητα με ανοιχτή κριτική ή ενθουσιασμό, αλλά με σιωπή, αποστασιοποίηση ή μια ανεπαίσθητη ψυχρότητα.

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