Η αμηχανία της Σκορδά στην όλο νόημα έναρξη του Buongiorno - «Έχω να πω πάρα πολλά», λέει ο Ουγγαρέζος

Η αμηχανία της Φαίης Σκορδά, παρά το χαμόγελο, στην «κεφάτη» και με όλο νόημα έναρξη του Buongiorno. «Έχω να πω πάρα πολλά», είπε ο Ουγγαρέζος νωρίτερα στο ραδιόφωνο.

Mε το ξεσηκωτικό «Σε Περιμένω το Άλλο Καλοκαίρι» ξεκίνησε σήμερα (25/6) το Buongiorno, μία ημέρα πριν πέσει οριστική αυλαία, αφού όπως έγινε γνωστό χθες (24/6) η πρωινή εκπομπή του Mega με τη Φαίη Σκορδά κόβεται και δεν θα συνεχιστεί την επόμενη τηλεοπτική σεζόν.

Όταν ξεκίνησε να παίζει το τραγούδι η Φαίη Σκορδά δεν έκρυψε την αμηχανία της και είπε όλο νόημα «Α, ωραία» με τους Δημήτρη Ουγγαρέζο και Κατερίνα Ζαρίφη να αναλαμβάνουν τον δύσκολο ρόλο να φέρουν... το κέφι στο πλατό της εκπομπής.

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