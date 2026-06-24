Νίκη για τα Προσφυγικά: Αναστολή του σχεδίου της Περιφέρειας - Τέλος η απεργία πείνας για Χαντζή και Doppagne

Μετά από το ψήφισμα, πάγωσε το σχέδιο της ανάπλασης για τα Προσφυγικά και ανακοινώθηκε το τέλος της απεργίας πείνας του Αριστοτέλη Χαντζή και της Suzone Doppagne.

Σημαντική νίκη κατάφερε η Κοινότητα των Κατειλημμένων Προσφυγικών της Λεωφόρου Αλεξάνδρας, καθώς μετά το ψήφισμα του Δήμου Αθηναίων, αποφασίστηκε η αναστολή της σύμβασης για την ανάπλαση των Προσφυγικών.

Μετά την ανακοίνωση της απόφασης ανακοινώθηκε και η λήξη της απεργίας πείνας του Αριστοτέλη Χαντζή και της Suzone Duppongne.

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