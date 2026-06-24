Πάμε όλοι μαζί: Στηρίζουμε την μικρή Αλεξία στη μεγαλύτερη μάχη της ζωής της!

Σε μια δραματική μάχη για τη ζωή της βρίσκεται η 19 μηνών Αλεξία, η οποία διαγνώστηκε με κακοήθη όγκο 4ου βαθμού στον εγκέφαλο.

Η περιπέτεια της υγείας της μικρής Αλεξίας από τη Νάουσα Ημαθίας ξεκίνησε αιφνιδιαστικά με πυρετικούς σπασμούς, γεγονός που οδήγησε τους γονείς της στο νοσοκομείο. Μετά από παιδονευρολογικό έλεγχο, διαπιστώθηκε η ύπαρξη όγκου, ο οποίος αφαιρέθηκε με χειρουργική επέμβαση στις 5 Μαΐου.

Ωστόσο τα αποτελέσματα της βιοψίας που εκδόθηκαν στις 18 Μαΐου επιβεβαίωσαν ότι πρόκειται για κακοήθεια ανώτατου βαθμού...

Αναλυτικά η ανακοίνωση του Φροντίδα του Παιδιού:

Η μικρούλα μόλις 19 μηνών από τη Νάουσα Ημαθίας νοσηλεύεται σε νοσοκομείο στη Θεσσαλονίκη μετά από σοβαρό πρόβλημα υγείας που ξεκίνησε ξαφνικά με πυρετικούς σπασμούς. Οι εξετάσεις και ο παιδονευρολογικός έλεγχος αποκάλυψαν τη σκληρή αλήθεια… έναν κακοήθη όγκο στο κεφαλάκι της. Στις 5 Μαΐου η μικρή Αλεξία υποβλήθηκε σε πολύ σοβαρό χειρουργείο στο κεφάλι, όπου οι γιατροί αφαίρεσαν τον όγκο με την ελπίδα να σωθεί το παιδί.

Δυστυχώς στις 18 Μαΐου τα αποτελέσματα της βιοψίας έφεραν τα πιο σκληρά νέα για την οικογένεια… Ο όγκος είναι κακοήθης 4ου βαθμού.

Η οικογένεια ζει έναν αληθινό εφιάλτη και επιπλέον η οικογένεια βρίσκεται σε πολύ δύσκολη οικονομική κατάσταση, καθώς υπάρχουν ακόμη δύο μικρά μωράκια μόλις 3 μηνών δίδυμα , και χρειάζεται η μητέρα τη στήριξη όλων μας ώστε μπορέσει να ανταπεξέλθει στα έξοδα μακριά από το σπίτι της.

Ένα μωρό μόλις 19 μηνών παλεύει καθημερινά για τη ζωή του…Δεν πρέπει να μείνει μόνη της σε αυτή τη μάχη.

Παρακαλούμε όλους να προσευχηθούν για την μικρή Αλεξία και όποιος μπορεί να βοηθήσει οικονομικά να σταθεί δίπλα στην οικογένεια αυτές τις δύσκολες ώρες.

Κάθε κοινοποίηση μπορεί να σώσει μια ζωή

Όσοι ενδιαφέρεστε και επιθυμείτε να στηρίξετε την το παιδάκι παρακαλούμε μόλις ολοκληρώσετε την κατάθεση σας να μας αποστείλετε σε μήνυμα στο email μας [email protected] το πλήρες ονοματεπώνυμο του καταθέτη και το όνομα του παιδιού που επιθυμείτε να στηρίξετε.

Σαν αιτιολογία να γράψετε την λέξη: ΔΩΡΕΑ



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