Η Corona μάς καλεί να ζήσουμε το ελληνικό καλοκαίρι εκεί όπου ανήκουμε πραγματικά: έξω!

Και αυτό το καλοκαίρι, η Corona επιστρέφει δυναμικά, προσκαλώντας μας να αφήσουμε πίσω την καθημερινότητα και να ακολουθήσουμε το “Living Is Calling”.

Μία πρόσκληση για επανασύνδεση με τη φύση, τους ανθρώπους γύρω μας και τις στιγμές που μας κάνουν να νιώθουμε πραγματικά ζωντανοί.

Γιατί η ζωή είναι καλύτερη έξω: δίπλα στη θάλασσα, κάτω από τον ήλιο, με καλή παρέα και μια παγωμένη Corona με lime στο χέρι.

Από το Μεξικό, όπου κατάγεται, μέχρι τις πιο όμορφες παραλίες του κόσμου, η Corona συνεχίζει να εμπνέει μια κουλτούρα που συνδέεται με την ανεπιτήδευτη χαλάρωση, τις αυθεντικές εμπειρίες και τις απλές απολαύσεις του καλοκαιριού. Στην Ελλάδα, το φετινό ταξίδι περνά μέσα από τέσσερις εμβληματικούς προορισμούς που αποτυπώνουν μοναδικά το ελληνικό καλοκαίρι: την Αγία Άννα στη Μύκονο, το Ελαφονήσι στα Χανιά, το Σαρακήνικο στη Μήλο και το Πορί στο Κουφονήσι.

Από τα κρυστάλλινα νερά και τα ηφαιστειακά τοπία μέχρι τις ατελείωτες παραλίες και τα ηλιοβασιλέματα του Αιγαίου, η Corona αναδεικνύει εμπειρίες που μόνο το ελληνικό καλοκαίρι μπορεί να προσφέρει. Στιγμές ελευθερίας, ξεγνοιασιάς και σύνδεσης με όσα έχουν πραγματική αξία.

Η καμπάνια ξεδιπλώνεται μέσα από ένα ολοκληρωμένο πλάνο επικοινωνίας με digital και social media περιεχόμενο, συνεργασίες με creators, αλλά και δημιουργικές OOH και DOOH εφαρμογές σε κομβικά σημεία ταξιδιού και καλοκαιρινών αποδράσεων. Από αεροδρόμια και λιμάνια μέχρι δημοφιλείς summer destinations, η Corona γίνεται μέρος κάθε καλοκαιρινού ταξιδιού, υπενθυμίζοντάς μας ποιες είναι οι στιγμές που μετράνε.

Παράλληλα, το φετινό καλοκαίρι σηματοδοτεί και το λανσάρισμα της νέας Corona Can, φέρνοντας την iconic εμπειρία της Corona ακόμα πιο εύκολα σε κάθε αυθόρμητη καλοκαιρινή στιγμή, από την παραλία και τις εκδρομές μέχρι sunset gatherings με φίλους.

Και επειδή το “Living Is Calling” είναι κάτι που αξίζει να το ζήσεις πραγματικά, η Corona δίνει και φέτος την ευκαιρία σε τυχερούς καταναλωτές να ζήσουν το απόλυτο summer escape. Αν δεν έχεις ακόμη κλείσει τις καλοκαιρινές σου διακοπές, η Corona μπορεί να σου χαρίσει την ευκαιρία να επισκεφθείς μία από τις τέσσερις εμβληματικές παραλίες που πρωταγωνιστούν στη φετινή καμπάνια: την Αγία Άννα στη Μύκονο, το Ελαφονήσι στα Χανιά, το Σαρακήνικο στη Μήλο ή το Πορί στο Κουφονήσι. Τέσσερις μοναδικοί προορισμοί, τέσσερις αυθεντικές εμπειρίες ελληνικού καλοκαιριού, ένα ταξίδι που φέρνει το “Living Is Calling” στη ζωή.

Παράλληλα, επιστρέφει και η συνεργασία με το Sun of a Beach, δίνοντας τη δυνατότητα στους καταναλωτές να διεκδικήσουν μοναδικά καλοκαιρινά δώρα που έχουν σχεδιαστεί για να συνοδεύουν κάθε στιγμή δίπλα στη θάλασσα. Από τις αποδράσεις του Σαββατοκύριακου μέχρι τις μεγάλες καλοκαιρινές εξορμήσεις, τα συλλεκτικά δώρα της συνεργασίας συμπληρώνουν ιδανικά το Corona beach lifestyle.

Το καλοκαίρι συνεχίζεται με ξεχωριστά activations, experiences και events σε premium beach bars και αγαπημένους καλοκαιρινούς προορισμούς σε όλη την Ελλάδα, μεταφέροντας το Corona vibe σε κάθε σημείο όπου ο ήλιος, η μουσική και η παρέα γίνονται ένα.

Γιατί τελικά, το μόνο που χρειάζεσαι είναι να ακούσεις τον ήχο του καλοκαιριού: Ένα μπουκάλι Corona… ή Can να ανοίγει!

Living Is Calling.

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