Αγγλία: Φυλακισμένοι δολοφόνησαν συγκρατούμενο που είχε σκοτώσει 2χρονο παιδί - Δείτε βίντεο

Ο 45χρονος Μαρκ Φέλοους, ο 64χρονος Ντέιβιντ Τέιλορ και ο 57χρονος Λι Νιούελ κρίθηκαν ένοχοι για τη δολοφονία του 33χρονου Κάιλ Μπέβαν

Σε ισόβια κάθειρξη καταδικάστηκαν τρεις άνδρες που δολοφόνησαν έναν συγκρατούμενο τους σε μια φυλακή στην Αγγλία, ο οποίος βασάνισε και δολοφόνησε το 2χρονο παιδί της συντρόφου.

Ο 45χρονος Μαρκ Φέλοους, ο 64χρονος Ντέιβιντ Τέιλορ και ο 57χρονος Λι Νιούελ κρίθηκαν ένοχοι για τη δολοφονία του Κάιλ Μπέβαν, η οποία έλαβε χώρα στη φυλακή HMP Wakefield στις 4 Νοεμβρίου.

Διαβάστε τη συνέχεια στο newsbomb.gr