Η Νικόλ Κίντμαν “διδάσκει” πολιτισμό - Δημοσίευσε φωτογραφία του Κιθ Έρμπαν με τις κόρες τους και του ευχήθηκε για την Ημέρα του Πατέρα

Μπορεί ο χωρισμός της Νικόλ Κίντμαν και του Κιθ Έρμπαν κάθε άλλο παρά βελούδινος να ήταν, ωστόσο η ηθοποιός τον τίμησε με την ανάρτησή της για τη Γιορτή του Πατέρα.

Το 2025 υπήρξε μια χρονιά σταθμός για τη ζωή της Νικόλ Κίντμαν, αφού βίωσε τεράστιες προσωπικές αλλαγές. Η κρίση στον γάμο της με τον Κιθ Έρμπαν τους πρώτους μήνες του χρόνου οδήγησε σε οριστική ρήξη ανάμεσά τους και, τελικά, έφερε τον χωρισμό στις αρχές καλοκαιριού.

Η είδηση του διαζυγίου συνοδεύτηκε από φήμες για τρίτο πρόσωπο από την πλευρά του τραγουδιστή, εντάσεις και διαπληκτισμούς. Οι δυο τους υπήρξαν για περίπου δύο δεκαετίες μαζί, με τον χωρισμό τους να προκαλεί αίσθηση στη διεθνή showbiz.

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