Πνίγηκε ο αδερφός του δημοσιογράφου του ΑΝΤ1, Νίκου Νικολετάκη: «Ήταν ο πιο καλόψυχος άνθρωπος»
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Την τελευταία του πνοή μέσα στη θάλασσα άφησε ο αδερφός του δημοσιογράφου Νίκου Νικολετάκη. Ο συγκινητικός αποχαιρετισμός του δημοσιογράφου.
Βαθιά θλίψη προκάλεσε στα Χανιά η είδηση του θανάτου του Μανώλη Νικολετάκη, αδελφού του δημοσιογράφου Νίκου Νικολετάκη, ο οποίος έχασε τη ζωή του ενώ κολυμπούσε στη θαλάσσια περιοχή της Νέας Χώρας.
Ο εκλιπών ήταν οδοντίατρος και ιδιαίτερα αγαπητός στην τοπική κοινωνία, καθώς είχε αναπτύξει σημαντική κοινωνική δράση, προσφέροντας συχνά δωρεάν οδοντιατρική φροντίδα σε οικονομικά αδύναμους συμπολίτες του.
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@Photo credits: Facebook/nikos nikoletakis