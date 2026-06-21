Απίστευτη ανευθυνότητα από λουόμενους - Πήγαν να... παίξουν με λαγοκέφαλο και τους δάγκωσε

Φαίνεται πως οι συστάσεις των Αρχών δεν συνετίζουν τον κόσμο

Ένα βίντεο που είχε δημοσιευτεί στο YouTube πριν από περίπου επτά χρόνια επιστρέφει στο προσκήνιο, καθώς ο λαγοκέφαλος εμφανίζεται με αυξανόμενη συχνότητα στις ελληνικές θάλασσες. Οι ειδικοί προειδοποιούν για την τοξικότητα αυτού του είδους και τις πιθανές επικίνδυνες συνέπειες από την επαφή μαζί του.

Το βίντεο, αρχικά αναρτημένο από την ιστοσελίδα boatfishing.gr και στη συνέχεια διαμοιρασμένο στα κοινωνικά δίκτυα, δείχνει λουόμενους σε παραλία του Αιγαίου να πλησιάζουν έναν λαγοκέφαλο που είχε βγει στα ρηχά νερά. Χωρίς να γνωρίζουν την επικινδυνότητα του ψαριού, τον παρακολουθούν και προσπαθούν να αλληλεπιδράσουν μαζί του, καταγράφοντας τις στιγμές με τα κινητά τους τηλέφωνα.

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