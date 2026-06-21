«Μην μπεις θάλασσα, έφαγες!»: Η επιστήμη γκρεμίζει έναν από τους πιο γνωστούς καλοκαιρινούς μύθους

Η γνωστή συμβουλή να περιμένουμε δύο ώρες μετά το φαγητό πριν το μπάνιο δεν έχει επιστημονική βάση. Τι λένε οι ειδικοί για την υδροπληξία;

Με το καλοκαίρι να βρίσκεται σε εξέλιξη και τις παραλίες και τις πισίνες να γεμίζουν καθημερινά, μια συμβουλή που περνά από γενιά σε γενιά εξακολουθεί να ακούγεται συχνά: «Μην μπεις στη θάλασσα πριν περάσουν δύο ώρες από το φαγητό γιατί θα πνιγείς».



Ωστόσο, σύμφωνα με την ιατρική κοινότητα, η λεγόμενη “χώνεψη” δεν αποτελεί ιατρικό όρο ούτε συνδέεται άμεσα με τη διαδικασία της πέψης. Πρόκειται για μια λαϊκή αντίληψη που δημιουργήθηκε επειδή τα συμπτώματα της υδροπληξίας συχνά παρερμηνεύονται ως πεπτικό πρόβλημα.

Τι είναι η υδροπληξία;

Είναι μια έντονη αντίδραση του οργανισμού σε μια απότομη μεταβολή της θερμοκρασίας. Η ξαφνική είσοδος σε πολύ κρύο νερό, ιδιαίτερα όταν το σώμα είναι υπερθερμασμένο από την παραμονή στον ήλιο, μπορεί να προκαλέσει ζάλη, αδυναμία, θολή όραση, ναυτία, εμετό, πονοκέφαλο ή ακόμη και λιποθυμικό επεισόδιο.

Οι ειδικοί επισημαίνουν ότι τα συμπτώματα αυτά οδήγησαν διαχρονικά στη λανθασμένη σύνδεσή τους με την πέψη. Στην πραγματικότητα, όμως, πρόκειται κυρίως για μια αγγειακή και νευρολογική αντίδραση του οργανισμού και όχι για πρόβλημα του πεπτικού συστήματος.

Γιατί επικράτησε ο μύθος;

Στην Ελλάδα, όπως και σε πολλές άλλες μεσογειακές χώρες, η συμβουλή να περιμένουμε δύο ή και τρεις ώρες μετά το γεύμα πριν κολυμπήσουμε έχει γίνει σχεδόν κανόνας.

Παρότι ένα πολύ βαρύ γεύμα μπορεί να προκαλέσει δυσφορία ή αίσθημα βάρους κατά την κολύμβηση, δεν υπάρχουν επιστημονικά στοιχεία που να επιβάλλουν συγκεκριμένο χρονικό διάστημα αναμονής πριν από το μπάνιο.

Τι συνιστούν οι ειδικοί

Αντί να επικεντρωνόμαστε αποκλειστικά στο φαγητό, οι γιατροί συνιστούν να αποφεύγουμε την απότομη είσοδο στο νερό, ιδιαίτερα έπειτα από πολύωρη έκθεση στον ήλιο ή κατά τις ώρες έντονης ζέστης.

Η σταδιακή προσαρμογή του σώματος στη θερμοκρασία του νερού, η καλή ενυδάτωση και η αποφυγή ακραίων συνθηκών θεωρούνται τα σημαντικότερα μέτρα πρόληψης. Για τον λόγο αυτό, πριν από μια βουτιά στη θάλασσα ή την πισίνα, είναι προτιμότερο να δροσίζουμε σταδιακά το σώμα μας αντί να βουτάμε απότομα σε κρύο νερό.

Έτσι, ένας από τους πιο επίμονους καλοκαιρινούς μύθους φαίνεται πως δεν αφορά τελικά τη χώνεψη, αλλά τον τρόπο με τον οποίο αντιδρά ο οργανισμός στις απότομες αλλαγές θερμοκρασίας.

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