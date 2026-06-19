Τουρκία: Ζήτησε διαζύγιο επειδή η σύζυγός του φέρεται να του έκανε ξόρκια θανάτου - Tα φυλαχτά και ο ιμάμης

Αίσθηση προκαλεί στην Τουρκία υπόθεση διαζυγίου με ισχυρισμούς για ξόρκια θανάτου, μαγικά φυλαχτά και παρέμβαση ιμάμη, με το δικαστήριο να απορρίπτει τελικά τις αποζημιώσεις και των δύο πλευρών.

Μια ασυνήθιστη υπόθεση διαζυγίου στην Τουρκία τράβηξε το ενδιαφέρον της κοινής γνώμης, καθώς στο επίκεντρο της δικαστικής διαμάχης βρέθηκαν ισχυρισμοί για μαγικά ξόρκια, φυλαχτά και απόπειρα πρόκλησης βλάβης μέσω υπερφυσικών πρακτικών.

Σύμφωνα με όσα υποστήριξε ο σύζυγος ενώπιον του δικαστηρίου, η κρίση στον γάμο τους ξεκίνησε όταν είδε τη σύζυγό του να κόβει τα μαλλιά της μέσα στο σπίτι κάτω από περίεργες συνθήκες. Όταν τη ρώτησε για τον λόγο της πράξης της, εκείνη φέρεται να του απάντησε ότι χρησιμοποιούσε τα μαλλιά της σε τελετουργία με σκοπό να του προκαλέσει ασθένεια και τελικά τον θάνατό του.

Ο άνδρας υποστήριξε ότι η απάντηση τον ανησύχησε τόσο, ώστε αποφάσισε να ερευνήσει το σπίτι. Όπως κατέθεσε, εντόπισε αρκετά φυλαχτά κρυμμένα σε διάφορα σημεία της κατοικίας, τα οποία θεώρησε μέρος της υποτιθέμενης τελετουργίας.

Η υπόθεση πήρε ακόμη πιο δραματική τροπή όταν, σύμφωνα με τους ισχυρισμούς του, διαπίστωσε πως η σύζυγός του διατηρούσε εξωσυζυγική σχέση. Έτσι προχώρησε στην κατάθεση αίτησης διαζυγίου, προσκομίζοντας τα φυλαχτά ως αποδεικτικά στοιχεία.

Από την πλευρά της, η γυναίκα αρνήθηκε κάθε κατηγορία περί μαγείας. Αντιθέτως, υποστήριξε ότι ο γάμος είχε οδηγηθεί σε αδιέξοδο εξαιτίας της συμπεριφοράς του συζύγου της, τον οποίο χαρακτήρισε υπερβολικά φιλάργυρο, υποστηρίζοντας ότι η συμβίωση είχε γίνει αφόρητη.

Κατά τη διάρκεια της δίκης, το δικαστήριο ανέθεσε σε ειδικό πραγματογνώμονα να εξετάσει τα αντικείμενα που βρέθηκαν στο σπίτι. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο πραγματογνώμονας ζήτησε τη συνδρομή ιμάμη προκειμένου να ερμηνεύσει τα γραπτά που περιείχαν τα φυλαχτά. Η γνωμάτευση που κατατέθηκε ανέφερε ότι το περιεχόμενο παρέπεμπε σε κείμενα που χρησιμοποιούνται σε τελετουργικές πρακτικές, χωρίς ωστόσο να δημοσιοποιηθεί το ακριβές περιεχόμενό τους.

Παρά τον ασυνήθιστο χαρακτήρα της υπόθεσης, το δικαστήριο κατέληξε στο συμπέρασμα ότι και οι δύο σύζυγοι συνέβαλαν στην κατάρρευση του γάμου. Ως αποτέλεσμα, απέρριψε τα αιτήματα αποζημίωσης που είχαν καταθέσει αμφότερες οι πλευρές και επικύρωσε το διαζύγιο χωρίς να επιδικάσει χρηματική αποζημίωση σε κανέναν από τους δύο.

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