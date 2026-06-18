Δημογραφικό alarm στην Ελλάδα: Οι γεννήσεις μειώθηκαν ξανά το 2025 - Η μόνη περιφέρεια με αύξηση

Η Ελλάδα κατέγραψε 2.873 λιγότερες γεννήσεις το 2025, σύμφωνα με την ΕΛΣΤΑΤ. Πτώση σημειώθηκε στις 12 από τις 13 περιφέρειες της χώρας, με μία να αποτελεί εξαίρεση.

Σε τροχιά συρρίκνωσης παραμένουν οι γεννήσεις στην Ελλάδα, με τα νεότερα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ να επιβεβαιώνουν τη συνέχιση της αρνητικής δημογραφικής τάσης και το 2025.

Σύμφωνα με τα επίσημα δεδομένα, οι γεννήσεις ζώντων ανήλθαν σε 65.594 το 2025, έναντι 68.467 το 2024, καταγράφοντας μείωση κατά 2.873 γεννήσεις ή 4,2%. Από το σύνολο των νεογνών, τα 33.620 ήταν αγόρια και τα 31.974 κορίτσια.

Την ίδια ώρα, οι γεννήσεις νεκρών μειώθηκαν κατά 7,5%, φτάνοντας τις 420, έναντι 454 που είχαν καταγραφεί το προηγούμενο έτος.

Οι μήνες με τη μεγαλύτερη πτώση

Η ανάλυση των στοιχείων δείχνει ότι οι σημαντικότερες μειώσεις σημειώθηκαν τον Νοέμβριο και τον Ιανουάριο, με πτώση 10,4% και 10% αντίστοιχα σε σύγκριση με το 2024.

Αντίθετα, οι μεγαλύτερες αυξήσεις καταγράφηκαν τον Σεπτέμβριο και τον Μάιο, όταν οι γεννήσεις αυξήθηκαν κατά 3% και 2,9% αντίστοιχα.

Οι μητέρες αποκτούν παιδιά σε μεγαλύτερη ηλικία

Τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ καταγράφουν και μια σαφή μετατόπιση της μητρότητας προς μεγαλύτερες ηλικίες.

Σε σύγκριση με το 2015, οι μεγαλύτερες μειώσεις γεννήσεων παρατηρούνται στις ηλικιακές ομάδες 30-34 ετών, 25-29 ετών και 35-39 ετών. Αντίθετα, αυξημένος αριθμός γεννήσεων καταγράφεται στις γυναίκες ηλικίας 40-44 ετών και 45-49 ετών.

Η ίδια τάση γίνεται ακόμη πιο εμφανής σε βάθος 20ετίας. Σε σχέση με το 2005, οι μεγαλύτερες απώλειες καταγράφονται στις ηλικίες 20-24, 25-29 και 30-34 ετών, ενώ αυξάνονται σταθερά οι γεννήσεις από μητέρες άνω των 40 ετών.

Πτώση σχεδόν παντού στην Ελλάδα

Σε περιφερειακό επίπεδο, η εικόνα παραμένει ανησυχητική. Οι γεννήσεις μειώθηκαν στις 12 από τις 13 περιφέρειες της χώρας κατά το 2025.

Τη μεγαλύτερη πτώση κατέγραψε η Αττική, με 1.007 λιγότερες γεννήσεις σε σχέση με το 2024. Ακολουθούν η Κεντρική Μακεδονία με μείωση 656 γεννήσεων και η Πελοπόννησος με 273 λιγότερες γεννήσεις.

Η μοναδική περιφέρεια που παρουσίασε θετικό πρόσημο ήταν η Κρήτη, όπου οι γεννήσεις αυξήθηκαν κατά 129 σε σύγκριση με το προηγούμενο έτος.

Αλλάζει και η σύνθεση των γεννήσεων

Παράλληλα, η αναλογία γεννήσεων από μητέρες ελληνικής ιθαγένειας προς εκείνες από αλλοδαπές μητέρες διαμορφώθηκε στο 8,9 προς 1 το 2025. Το αντίστοιχο ποσοστό ήταν 6,7 προς 1 το 2015 και 5,1 προς 1 το 2005, στοιχείο που αποτυπώνει σημαντικές μεταβολές στη δημογραφική σύνθεση της χώρας.

Τα νέα στοιχεία επιβεβαιώνουν ότι το δημογραφικό παραμένει μία από τις μεγαλύτερες προκλήσεις για την Ελλάδα, με τη μείωση των γεννήσεων να συνεχίζεται για ακόμη μία χρονιά και τη γήρανση του πληθυσμού να εντείνεται.

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