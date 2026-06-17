Γυναικοκτονία στη Δράμα: Γιατί ο ψυχολόγος της ΕΛ.ΑΣ. «κλείδωσε στο συρτάρι» τις συνεδρίες με τον 51χρονο

Σοκάρουν οι αποκαλύψεις για τη γυναικοκτονία στη Δράμα. Γιατί ο ψυχολόγος της ΕΛ.ΑΣ. δεν ενημέρωσε την υπηρεσία για τον αστυνομικό;

Νέα συγκλονιστικά στοιχεία έρχονται στο φως της δημοσιότητας σχετικά με τη στυγερή γυναικοκτονία στη Δράμα, η οποία έχει προκαλέσει σοκ στο πανελλήνιο.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του Βασίλη Λαμπρόπουλου στην εκπομπή Live News, στο μικροσκόπιο των αρχών βρίσκεται πλέον η στάση και οι χειρισμοί του υπηρεσιακού ψυχολόγου της Ελληνικής Αστυνομίας (ΕΛ.ΑΣ.), ο οποίος φέρεται να γνώριζε την κατάσταση, αλλά επέλεξε να μην ενημερώσει την υπηρεσία του.

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