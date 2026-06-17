Γυναικοκτονία στη Δράμα: Γιατί ο ψυχολόγος της ΕΛ.ΑΣ. «κλείδωσε στο συρτάρι» τις συνεδρίες με τον 51χρονο

Επιμέλεια:  Newsroom
Γυναικοκτονία στη Δράμα: Γιατί ο ψυχολόγος της ΕΛ.ΑΣ. «κλείδωσε στο συρτάρι» τις συνεδρίες με τον 51χρονο
Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης.
Προσθήκη του gazzetta.gr στην Google
Σοκάρουν οι αποκαλύψεις για τη γυναικοκτονία στη Δράμα. Γιατί ο ψυχολόγος της ΕΛ.ΑΣ. δεν ενημέρωσε την υπηρεσία για τον αστυνομικό;

Νέα συγκλονιστικά στοιχεία έρχονται στο φως της δημοσιότητας σχετικά με τη στυγερή γυναικοκτονία στη Δράμα, η οποία έχει προκαλέσει σοκ στο πανελλήνιο.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του Βασίλη Λαμπρόπουλου στην εκπομπή Live News, στο μικροσκόπιο των αρχών βρίσκεται πλέον η στάση και οι χειρισμοί του υπηρεσιακού ψυχολόγου της Ελληνικής Αστυνομίας (ΕΛ.ΑΣ.), ο οποίος φέρεται να γνώριζε την κατάσταση, αλλά επέλεξε να μην ενημερώσει την υπηρεσία του.

Διαβάστε τη συνέχεια στο reader.gr

@Photo credits: eurokinissi, ΘΑΝΑΣΗΣ ΚΑΛΛΙΑΡΑΣ
Φόρτωση BOLM...
 