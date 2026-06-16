Ρόμπερτ Ντε Νίρο: «Το να λες ότι αγαπάς τη χώρα σου είναι σαν μία κακοποιημένη σύζυγος να αγαπά τον κακοποιητή της»

Ο Ρόμπερτ Ντε Νίρο απασφάλισε ξανά κατά του Ντόναλντ Τραμπ...

Ο Ρόμπερτ Ντε Νίρο δεν έχει κρύψει την αντιπάθειά του προς το πρόσωπο του Ντόναλντ Τραμπ. Και το επιβεβαίωσε ξανά σε εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε στη Νέα Υόρκη, μιλώντας στο «Rise Up, Sing Out: A Concert for the First Amendment». Ο ηθοποιός, μάλιστα, παρότρυνε το κοινό να επαναλαμβάνει τη φράση «Shut the fuck up!», ως απάντηση σε διάφορες δηλώσεις και πολιτικές του σημερινού προέδρου.

«Είμαι αρκετά κοντά στο να θεωρούμαι απόλυτος υποστηρικτής της ελευθερίας του λόγου, ακόμη και όταν πρόκειται για λόγο που δεν μου αρέσει. Έτσι, όταν ακούω κάτι που δεν μου αρέσει, χρησιμοποιώ τη δική μου ελευθερία του λόγου για να απαντήσω. Όταν ακούω τον Ντόναλτν Τραμπ να λέει, όπως έκανε πριν από λίγες ημέρες, “Δεν σκέφτομαι την οικονομική κατάσταση των Αμερικανών, ούτε στο ελάχιστο”, εγώ λέω: “Βούλωσέ το!”», είπε ο Ρόμπερτ Ντε Νίρο.

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