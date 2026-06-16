Η μπηχτή του Λιάγκα για τον Αρναούτογλου: «Αυτή την τηλεόραση μπορεί να κάνει, αυτή κάνει»

Φουντώνει κι άλλο η κόντρα μεταξύ του Γρηγόρη Αρναούτογλου και του Γιώργου Λιάγκα. «Να τελειώνουμε με την ανοησία αυτή πια» καλεί ο δεύτερος.

Με νέα «πυρομαχικά» στην κόντρα με τον Γρηγόρη Αρναούτογλου επέστρεψε ο Γιώργος Λιάγκας, ο οποίος απάντησε στον παρουσιαστή με ιδιαίτερα αιχμηρό λόγο.

Κατά τη σημερινή (16/06), εκπομπή ο Γιώργος Λιάγκας πήρε μία βαθιά ανάσα και σε σοβαρό τόνο είπε, απευθυνόμενος στον κ. Αρανούτογλου.

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