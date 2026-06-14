Θεσσαλονίκη: Παγκόσμιο ρεκόρ Γκίνες με 830 άτομα να χορεύουν ταυτόχρονα ζεϊμπέκικο

Η Θεσσαλονίκη κατέρριψε το παγκόσμιο ρεκόρ Γκίνες στη μεγαλύτερη ταυτόχρονη χορογραφία ζεϊμπέκικου, με 830 συμμετέχοντες και μήνυμα στήριξης για τη νόσο Αλτσχάιμερ.

Μια ξεχωριστή στιγμή για τη Θεσσαλονίκη και τον ελληνικό πολιτισμό γράφτηκε το μεσημέρι της Κυριακής στην Πλατεία Αριστοτέλους, όπου 830 άνθρωποι χόρεψαν ταυτόχρονα ζεϊμπέκικο, χαρίζοντας στην πόλη ένα νέο παγκόσμιο ρεκόρ Γκίνες.

Η εντυπωσιακή διοργάνωση συγκέντρωσε συμμετέχοντες από κάθε γωνιά της Ελλάδας αλλά και από το εξωτερικό, οι οποίοι ενώθηκαν στους ήχους του τραγουδιού «Μια Θεσσαλονίκη» του Κωνσταντίνου Αργυρού, στέλνοντας παράλληλα ένα ισχυρό μήνυμα ευαισθητοποίησης για τη νόσο Αλτσχάιμερ.

Ξεπέρασε το προηγούμενο ρεκόρ της Κύπρου

Οι 830 χορευτές κατάφεραν να καταρρίψουν το προηγούμενο παγκόσμιο ρεκόρ, το οποίο ανήκε στην Κύπρο με 754 συμμετέχοντες.

Στην προσπάθεια συμμετείχαν άνθρωποι από τη Βουλγαρία, τη Ρουμανία, τη Γαλλία, τη Γερμανία, την Αυστρία, τη Νορβηγία, τη Σερβία, την Πολωνία, την Τουρκία, την Κύπρο, την Κίνα, τις Ηνωμένες Πολιτείες και πολλές περιοχές της Ελλάδας, αποδεικνύοντας τη διαχρονική απήχηση του ζεϊμπέκικου πέρα από τα ελληνικά σύνορα.

Ένα ρεκόρ αφιερωμένο στην ευαισθητοποίηση για το Αλτσχάιμερ

Πίσω από την πρωτοβουλία βρέθηκε ο δάσκαλος χορού Θέμης Παραστατίδης, ο οποίος συνεργάστηκε με την Ελληνική Εταιρεία Alzheimer Hellas για τη διοργάνωση της εκδήλωσης.

Όπως εξήγησε, η ιδέα γεννήθηκε πριν από περίπου έναν χρόνο, όταν διαπίστωσε το έντονο ενδιαφέρον που δείχνουν άνθρωποι από διάφορες χώρες για το ζεϊμπέκικο και τον ελληνικό χορό γενικότερα.

Βασικός στόχος δεν ήταν μόνο η κατάρριψη του ρεκόρ, αλλά και η ενίσχυση της ενημέρωσης για τη νόσο Αλτσχάιμερ και η στήριξη του έργου της Alzheimer Hellas και του Σωματείου Φίλων της Ελληνικής Εταιρείας Νόσου Αλτσχάιμερ.

Ο χορός ως εργαλείο σωματικής και πνευματικής ενδυνάμωσης

Ο Θέμης Παραστατίδης εργάζεται εδώ και χρόνια με άτομα που αντιμετωπίζουν προβλήματα μνήμης και άνοιας, αξιοποιώντας τον χορό ως μέσο βελτίωσης της καθημερινότητάς τους.

Όπως επισημαίνει, ο χορός δεν αποτελεί μόνο μια μορφή άσκησης, αλλά συμβάλλει στην ενίσχυση της μνήμης, του συντονισμού κινήσεων και της κοινωνικής αλληλεπίδρασης, στοιχεία ιδιαίτερα σημαντικά για τους ανθρώπους που ζουν με τη νόσο.

Η στιγμή της απονομής

Η επιτυχία της προσπάθειας επιβεβαιώθηκε από τον επίσημο εκπρόσωπο των Guinness World Records, ο οποίος ανακοίνωσε ότι τηρήθηκαν όλες οι αυστηρές προδιαγραφές που απαιτούνται για την αναγνώριση ενός παγκόσμιου ρεκόρ.

Η απονομή πραγματοποιήθηκε μέσα σε πανηγυρικό κλίμα, με τους εκατοντάδες συμμετέχοντες να γιορτάζουν την επιτυχία υπό τους ήχους του εμβληματικού τραγουδιού «We Are the Champions» των Queen.

Το νέο παγκόσμιο ρεκόρ αποτελεί πλέον μια ξεχωριστή διάκριση για τη Θεσσαλονίκη, αποδεικνύοντας πως ο ελληνικός χορός εξακολουθεί να ενώνει ανθρώπους από διαφορετικές χώρες και πολιτισμούς γύρω από έναν κοινό σκοπό.

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