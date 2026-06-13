Έμιλι Ραταϊκόφσκι: Η νέα της ταυτότητα μετά τον γάμο και το «τέλος της σεξουαλικής ζωής»

Η Έμιλι Ραταϊκόφσκι αποκαλύπτει πώς η μητρότητα, ο γάμος και ο χωρισμός της άλλαξαν ριζικά τη σεξουαλική και προσωπική της ζωή

Η Έμιλι Ραταϊκόφσκι προχώρησε σε μια ιδιαίτερα αποκαλυπτική εξομολόγηση σχετικά με τη ζωή της με τον πρώην σύζυγό της, Σεμπάστιαν Μπεαρ-ΜακΚλάρντ, περιγράφοντας πώς η σεξουαλική τους σχέση σταμάτησε λίγους μήνες μετά τη γέννηση του γιου τους, Σιλβέστερ.

Η 35χρονη ηθοποιός και μοντέλο μίλησε ανοιχτά στο περιοδικό The Cut, ποζάροντας στον φακό με μια κούκλα στο στήθος της, θέλοντας να αποτυπώσει συμβολικά την εμπειρία της μητρότητας και την μετάβαση στη νέα της ζωή.

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