Tomorrowland 2026: Το πιο επικό μουσικό ταξίδι του καλοκαιριού μπορεί να γίνει η επόμενη μεγάλη σου εμπειρία

Υπάρχουν κάποια festivals που δεν είναι απλώς μουσικά events. Είναι εμπειρίες ζωής. Και το Tomorrowland είναι ακριβώς αυτό.

Ένας κόσμος γεμάτος μουσική, ενέργεια, εικόνες και συναισθήματα που δύσκολα περιγράφονται με λόγια. Ένα μέρος όπου χιλιάδες άνθρωποι από κάθε γωνιά του πλανήτη ενώνονται κάτω από τα πιο εντυπωσιακά stages και ζουν για λίγες ημέρες σε μια διαφορετική πραγματικότητα.

Το καλοκαίρι του 2026, το VELO επιστρέφει για δεύτερη χρονιά στο θρυλικό Tomorrowland και ταξιδεύει στο Μπουμ του Βελγίου για το απόλυτο festival experience. Και αυτή τη φορά, θέλει να πάρει μαζί του εσένα και τον festival-lover κολλητό σου.

Από τις 17 έως τις 19 Ιουλίου, ετοιμάσου για ένα τριήμερο γεμάτο μουσική, ασταμάτητο χορό, εντυπωσιακά visuals, πυροτεχνήματα και τα μεγαλύτερα ονόματα της ηλεκτρονικής μουσικής σκηνής. Το Tomorrowland δεν είναι απλώς ένα φεστιβάλ. Είναι μια εμπειρία που σε βγάζει έξω από την καθημερινότητα και σε βάζει σε έναν κόσμο όπου όλα μοιάζουν λίγο πιο μαγικά.

Και φυσικά, το VELO δεν ταξιδεύει μόνο του. Μαζί του θα βρίσκονται φίλοι του VELO που θα μεταφέρουν live τον παλμό του festival μέσα από τα social media τους, δίνοντας μια αυθεντική εικόνα από όσα συμβαίνουν στο μεγαλύτερο μουσικό festival του καλοκαιριού.

Αν είσαι από αυτούς που δεν λένε ποτέ όχι σε μια νέα εμπειρία, αν η μουσική για σένα είναι τρόπος έκφρασης και αν πιστεύεις ότι οι καλύτερες αναμνήσεις δημιουργούνται αυθόρμητα, τότε αυτό είναι το sign που περίμενες.

Το VELO δίνει τη δυνατότητα σε εσένα και το +1 σου να ταξιδέψετε στο Βέλγιο και να ζήσετε από κοντά τη μαγεία του Tomorrowland 2026. Μια εμπειρία που περιλαμβάνει αεροπορικά εισιτήρια Αθήνα–Βέλγιο με επιστροφή, διαμονή μέσα σε Cabana στο DreamVille, μεταφορές από και προς το αεροδρόμιο και το festival, αλλά και πρόσβαση στο Tomorrowland με Comfort Upgrade για να ζήσεις κάθε στιγμή σαν αυθεντικός άνθρωπος του αύριο.

Φαντάσου να βρίσκεσαι κάτω από έναν ουρανό γεμάτο πυροτεχνήματα, να ακούς live τους κορυφαίους DJs του κόσμου, να χάνεσαι ανάμεσα σε χιλιάδες ανθρώπους που μοιράζονται το ίδιο vibe και να δημιουργείς αναμνήσεις που θα θυμάσαι για πάντα.

Και το καλύτερο; Η διαδικασία για να ζήσεις αυτή την εμπειρία είναι πιο απλή απ’ όσο φαντάζεσαι.

Το μόνο που χρειάζεται να κάνεις είναι:

-να μπεις στο velo.com/gr* και να ανακαλύψεις το special experience page

-να βρεις τις πεταλούδες στην scratch card

-να συμπληρώσεις τη φόρμα συμμετοχής με τα στοιχεία σου

-να ακολουθήσεις το VELO στο Instagram

-και φυσικά να ενημερώσεις τον κολλητό σου που θα ήθελες να έχεις δίπλα σου σε αυτό το ταξίδι

Το VELO συνεχίζει να συνδέεται με την urban culture, τη μουσική, τη δημιουργικότητα και όλους εκείνους που αναζητούν νέες εμπειρίες πέρα από τα συνηθισμένα. Μέσα από τη συνεργασία του με το Tomorrowland, δημιουργεί έναν κόσμο όπου η μουσική γίνεται αφορμή για σύνδεση, έκφραση και αυθεντικές στιγμές.

Αν λοιπόν νιώθεις ότι το επόμενο μεγάλο σου καλοκαιρινό story γράφεται στο Μπουμ του Βελγίου, τώρα είναι η στιγμή να κάνεις το πρώτο βήμα.

Πάρε μέρος και ετοιμάσου να ζήσεις αυθεντικά την πιο μαγική μουσική εμπειρία παρέα με τον festival-lover κολλητό σου.

*Δικαίωμα συμμετοχής έχουν οι ενήλικοι καπνιστές/καταναλωτές προϊόντων νικοτίνης.