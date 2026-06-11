«Να νοικιάσω παιδί για να έχω σκιά;»: Η απόφαση στη Σαρδηνία που εξόργισε τους λουόμενους

Έντονες αντιδράσεις προκαλεί στη Σαρδηνία η απόφαση να επιτρέπονται ομπρέλες μόνο σε οικογένειες με παιδιά κάτω των 10 ετών και σε άτομα άνω των 65, στο πλαίσιο μέτρων προστασίας του περιβάλλοντος.

Έντονες συζητήσεις και χιλιάδες σχόλια στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης έχει προκαλέσει μια ασυνήθιστη απόφαση των τοπικών αρχών στη Σαρδηνία, που περιορίζει δραστικά τη χρήση ομπρελών σε δημοφιλή παραλία του νησιού.

Συγκεκριμένα, στην παραλία Punta Molentis, κοντά στο Villasimìus, οι νέοι κανονισμοί προβλέπουν ότι ομπρέλες μπορούν να τοποθετούν μόνο οικογένειες με παιδιά ηλικίας κάτω των 10 ετών και άτομα άνω των 65 ετών. Παράλληλα, επιτρέπεται μόλις μία ομπρέλα ανά οικογένεια ή παρέα.

Το μέτρο εντάσσεται σε ένα ευρύτερο σχέδιο προστασίας της περιοχής, η οποία βρίσκεται εντός προστατευόμενου φυσικού περιβάλλοντος. Οι τοπικές αρχές υποστηρίζουν ότι οι περιορισμοί κρίθηκαν αναγκαίοι μετά τις περιβαλλοντικές πιέσεις που δέχθηκε η περιοχή από τις πυρκαγιές του περασμένου καλοκαιριού και τα ακραία καιρικά φαινόμενα που ακολούθησαν.

Οι νέοι κανόνες περιλαμβάνουν επίσης εισιτήριο εισόδου ύψους 10 ευρώ για την πρόσβαση στην παραλία, ενώ απαγορεύονται και άλλες μορφές σκίασης, όπως σκηνές, κιόσκια και αυτοσχέδιες κατασκευές. Τα μέτρα αναμένεται να παραμείνουν σε ισχύ έως τα τέλη Οκτωβρίου.

Η ανακοίνωση προκάλεσε άμεσα αντιδράσεις στα social media. Πολλοί χρήστες αντιμετώπισαν την απόφαση με χιούμορ, δημοσιεύοντας σατιρικά σχόλια για τον τρόπο με τον οποίο θα μπορούσαν να αποκτήσουν δικαίωμα χρήσης ομπρέλας.

«Πρέπει να φέρω μαζί μου τον παππού μου για να βρω λίγη σκιά;» έγραψε ένας χρήστης, ενώ άλλος σχολίασε: «Άρα η μόνη λύση είναι να εμφανιστώ με ένα παιδί κάτω των 10 ετών».

Πέρα από τα αστεία, δεν έλειψαν και οι επικρίσεις. Αρκετοί υποστήριξαν ότι ο περιορισμός μπορεί να δημιουργήσει ζητήματα υγείας, ειδικά κατά τη διάρκεια των ιδιαίτερα θερμών ημερών του καλοκαιριού, όταν η παραμονή στον ήλιο χωρίς επαρκή σκίαση αυξάνει τον κίνδυνο θερμοπληξίας και αφυδάτωσης.

Η υπόθεση αναζωπύρωσε παράλληλα τη συζήτηση στην Ιταλία για την πρόσβαση στις παραλίες και το αυξανόμενο κόστος των οργανωμένων λουτρικών εγκαταστάσεων. Τα τελευταία χρόνια, οι τιμές για ξαπλώστρες και ομπρέλες σε ιδιωτικές παραλίες έχουν αυξηθεί σημαντικά, οδηγώντας όλο και περισσότερους πολίτες στις ελεύθερες ακτές.

Την ίδια στιγμή, άλλοι δημοφιλείς ιταλικοί προορισμοί αναζητούν διαφορετικές λύσεις για τη διαχείριση του υπερτουρισμού. Σε ορισμένες περιοχές μειώνεται ο αριθμός των ξαπλωστρών και των ομπρελών, με στόχο τον περιορισμό της πυκνότητας των επισκεπτών και την προστασία του φυσικού τοπίου.

Η περίπτωση της Punta Molentis αναδεικνύει το δύσκολο ισοζύγιο ανάμεσα στην περιβαλλοντική προστασία, τον τουρισμό και το δικαίωμα ελεύθερης πρόσβασης στις παραλίες, ένα ζήτημα που απασχολεί ολοένα και περισσότερο τις τοπικές αρχές σε δημοφιλείς προορισμούς της Μεσογείου.

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