H πόλη των «μυστικών εκατομμυριούχων» της Coca-Cola: Πώς ένας τραπεζίτης έκανε δεκάδες οικογένειες πλούσιες

Μια μικρή πόλη στη Φλόριντα απέκτησε δεκάδες εκατομμυριούχους χάρη στην Coca-Cola και σε έναν τραπεζίτη που είδε μακριά.

Υπάρχει μια μικρή πόλη στη Φλόριντα που για χρόνια κουβαλούσε ένα από τα πιο παράξενα οικονομικά παρατσούκλια στις ΗΠΑ: η πόλη των «μυστικών εκατομμυριούχων της Coca-Cola». Δεν είχε ουρανοξύστες, δεν είχε Wall Street, δεν είχε τεχνολογικές εταιρείες. Είχε καπνά, χωράφια, μια τοπική τράπεζα και έναν άνθρωπο που πίστεψε πολύ νωρίς σε ένα αναψυκτικό.

Η ιστορία εκτυλίσσεται στο Quincy της Φλόριντα, μια αγροτική πόλη που στις αρχές του 20ού αιώνα ζούσε σε μεγάλο βαθμό από την καλλιέργεια καπνού. Όταν η οικονομία άρχισε να πιέζεται και οι οικογένειες έβλεπαν τα εισοδήματά τους να εξαρτώνται από τις σοδειές, την αγορά και τις κρίσεις της εποχής, ένας τοπικός τραπεζίτης, ο Pat Munroe, παρατήρησε κάτι απλό αλλά εντυπωσιακό: ακόμη και όταν τα χρήματα ήταν λίγα, οι άνθρωποι πάντα έβρισκαν μερικά σεντς για να αγοράσουν Coca-Cola.

Aυτό ήταν το σημάδι που τον έκανε να δει τη μετοχή της εταιρείας αλλιώς. Η Coca-Cola είχε μπει στο χρηματιστήριο το 1919, με την τιμή της μετοχής να βρίσκεται αρχικά περίπου στα 40 δολάρια. Όταν στη συνέχεια η τιμή έπεσε, ο Munroe θεώρησε ότι η αγορά υποτιμούσε μια εταιρεία με τεράστια δυναμική.

Ο τραπεζίτης που έβλεπε πιο μακριά

Ο Munroe δεν αγόρασε απλώς μετοχές για τον εαυτό του. Άρχισε να ενθαρρύνει και τους κατοίκους του Quincy να κάνουν το ίδιο. Σε μια εποχή που οι περισσότεροι άνθρωποι φοβούνταν το χρηματιστήριο ή δεν το καταλάβαιναν, εκείνος επαναλάμβανε μια απλή συμβουλή: αγοράστε και μην πουλάτε.

Η φράση ακούγεται εύκολη σήμερα, αλλά τότε ήθελε γερό στομάχι. Οι άνθρωποι έβαζαν χρήματα που δύσκολα είχαν, σε μια εταιρεία που ακόμη δεν είχε γίνει ο παγκόσμιος κολοσσός που ξέρουμε σήμερα. Πολλοί κράτησαν τις μετοχές τους για δεκαετίες, ενώ τα μερίσματα επανεπενδύονταν και οι μετοχές περνούσαν από γενιά σε γενιά.

Με τα χρόνια, η Coca-Cola εκτοξεύθηκε και μαζί της εκτοξεύθηκαν οι περιουσίες αρκετών οικογενειών του Quincy. Η πόλη απέκτησε φήμη ως ένα μέρος με δυσανάλογα πολλούς εκατομμυριούχους για το μέγεθός του, ενώ σε ορισμένες αναφορές περιγράφεται ως μία από τις πλουσιότερες πόλεις των ΗΠΑ σε κατά κεφαλήν εισόδημα πριν από τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο.

Η ιστορία έχει αποκτήσει και μυθικές διαστάσεις. Δεν έγιναν όλοι οι κάτοικοι εκατομμυριούχοι, όπως συχνά πυκνά γράφεται σε πιο... φουσκωμένες εκδοχές. Όμως αρκετές οικογένειες πράγματι πλούτισαν χάρη στην επιμονή τους να κρατήσουν τις μετοχές της Coca-Cola για δεκαετίες.

Σήμερα, το Quincy παραμένει μια μικρή πόλη, αλλά η ιστορία του τραπεζίτη που είδε την αξία μιας μετοχής μέσα από ένα μπουκάλι αναψυκτικό εξακολουθεί να ακολουθεί τον τόπο. Στους δρόμους, στις τοπικές αναφορές και στη μνήμη των οικογενειών, η Coca-Cola δεν είναι απλώς ένα προϊόν. Είναι το απίθανο κεφάλαιο που άλλαξε την οικονομική μοίρα ενός μικρού αγροτικού τόπου.

TI ΔΙΑΒΑΖΕΤΑΙ