Το Flame Music Festival ανάβει την Αθήνα με ΛΕΞ, Bloody Hawk και όλη την urban σκηνή

Διήμερο urban υπερθέαμα στις 20-21 Ιουνίου, με rap, trap, influencers και εντυπωσιακό 360 stage.

Το Flame Music Festival φέρνει τα κορυφαία ονόματα της ελληνικής urban σκηνής σε ένα διήμερο - υπερπαραγωγή, στις 20 και 21 Ιουνίου, στο Telekom Center Athens.



Κάνοντας μία τεράστια έκπληξη, το Flame μόλις ανακοίνωσε ότι στη σκηνή θα βρεθούν επίσης ο ΛΕΞ και ο Bloody Hawk, δύο καλλιτέχνες με ξεχωριστή ταυτότητα, μεγάλη επιρροή και κοινό που τους ακολουθεί φανατικά.



Το line - up περιλαμβάνει ονόματα όπως Rack, Dani Gambino, Snik, Light, Trannos, Sadam, Hatemost, Vlospa, Fly Lo, Strat, Ricta, Ivan Greko, Above The Hood, Moose, Mikros Kleftis, Hgemonas, Tsaki, Arab, Sidarta, Kidd, Hermes, XRS, Daima, Bres, Trouf, Mente Fuerte, Bossikan, Thug Slime, Diff, Donn, Dirty Harry, Yolte, LikeBoss, Ghetto Queen και Benzy.



Το Flame, το μεγαλύτερο urban μουσικό γεγονός που έχει γίνει στη χώρα μας, θα φιλοξενήσει τα πιο επιδραστικά και δημοφιλή ονόματα της ελληνικής rap/ trap μουσικής σκηνής, ενώνοντας διαφορετικά sounds, κοινά και γενιές σε ένα φεστιβάλ που δεν έχει ξαναγίνει σε αυτή την κλίμακα.

Την παρουσίαση θα κάνουν οι Gio Kay και Marigona. Παράλληλα, στο φεστιβάλ θα συμμετέχουν γνωστοί influencers, TikTokers και YouTubers, ανάμεσά τους οι Alexandros Kopsialis, Its Only Skillz, Dr Xtapodias, V Nakis, Vaggelis Batarlis, Gkougkou, Marikelly, Cholidou και Anesiadou, δημιουργώντας ένα event που ξεπερνά τα όρια της μουσικής και γίνεται σημείο συνάντησης για όλη τη νεανική κουλτούρα.



Η παραγωγή του Flame Music Festival έχει σχεδιαστεί σε διεθνή πρότυπα. Το κοινό θα απολαύσει ένα επιβλητικό 360 stage, με LED οθόνες, visuals, ειδικό pyramid-inspired σκηνικό με πλάτος 14 μέτρα και ύψος 4 μέτρα, προσφέροντας μια εμπειρία που δεν έχει να ζηλέψει τίποτα από μεγάλα φεστιβάλ του εξωτερικού.



Το Flame Music Festival έχει ήδη κερδίσει τη στήριξη ισχυρών προσώπων και κοινοτήτων, ανάμεσά τους τα αδέρφια Αντετοκούνμπο, ο συνιδρυτής και CEO της Panik, Γιώργος Αρσενάκος, καθώς και δύο από τις μεγαλύτερες rap/ trap σελίδες της χώρας.



Εισιτήρια: https://www.more.com/gr-el/tickets/music/festival/flame-festival

και στα καταστήματα Public.

Περισσότερες πληροφορίες: https://www.instagram.com/flamemusicfestival

Επικοινωνία: Panik Relations