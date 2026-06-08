Ο «σαμουράι» του Αγίου Όρους: Άφησε το Τόκιο και έγινε φύλακας της Παναγίας Πορταΐτισσας

Ο πατήρ Τιμόθεος, κατά κόσμον Τακαγιούκι Κοζάκι, κάνει χιούμορ με τους προσκυνητές όταν καταλαβαίνει ότι είναι από την Κρήτη.

«Είμαι από την Ιαπωνία, είμαι χριστιανός Ορθόδοξος και το όνομα μου… ακούγεται κρητικό!». Η έκπληξη των προσκυνητών του Αγίου Όρους και ειδικά της Μονής Ιβήρων είναι μεγάλη όταν συναντούν τον πατέρα Τιμόθεο, που μοιάζει με τον… σαμουράι φύλακα της Παναγίας Πορταΐτισσας στο μοναστήρι.

Σύμφωνα με το Creta24, ο πατήρ Τιμόθεος, κατά κόσμον Τακαγιούκι Κοζάκι, δεν χάνει την ευκαιρία να κάνει χιούμορ με τους προσκυνητές όταν αντιλαμβάνεται ότι είναι από την Κρήτη.

«Είμαι από το Τόκυο αλλά το επίθετό μου είναι… κρητικό, Κοζάκης» λέει και χαμογελά, πριν ξεκινήσει να ξεναγεί τους επισκέπτες στα ιστορικά άδυτα της Μονής Ιβήρων. Εκεί τους μιλά για τον θρύλο της Παναγίας Πορταΐτισσας και εξηγεί γιατί, σύμφωνα με την παράδοση, η εικόνα επέλεξε το παρεκκλήσι και όχι το Καθολικό του ιστορικού μοναστηριού, που είναι το τρίτο στην ιεραρχία του Αγίου Όρους και ιδρύθηκε τον 8ο αιώνα από Γεωργιανούς, δηλαδή Ίβηρες, μοναχούς.

Ο Ιάπωνας μοναχός με το «κρητικό» επίθετο

«Όσοι είμαστε εδώ συνειδητοποιούμε τη θαυματουργή παρουσία της Παναγίας και το ιστορικό βάρος του μοναστηριού» λέει σε άψογα ελληνικά ο πατήρ Τιμόθεος, ο οποίος θυμάται με μεγάλη αγάπη και νοσταλγία τον μακαριστό ηγούμενο της Μονής, Βασίλειο Γοντικάκη, τον οποίο πρόλαβε στα πρώτα χρόνια της παρουσίας του στις Ιβήρων.

Η διαδρομή του πατρός Τιμοθέου είναι από μόνη της ξεχωριστή. Σπούδαζε αεροναυπηγός και τεχνολογία διαστήματος, ενώ παράλληλα έκανε πολλές δουλειές για να επιβιώσει. Κάποια στιγμή, όμως, ένιωσε ότι ούτε ο σιντοϊσμός ούτε ο βουδισμός τον κάλυπταν πνευματικά. Η πρώτη του επαφή με τον χριστιανισμό ήρθε μέσα από τον προτεσταντισμό και τη μελέτη της Βίβλου. Ο χριστιανισμός τον τράβηξε σαν μαγνήτης.

Άρχισε να ψάχνει, να διαβάζει και τελικά ήρθε σε επαφή με την Ορθόδοξη κοινότητα. Σήμερα λέει ότι «αυτή είναι η μεγάλη αλήθεια», έχοντας αποφασίσει να αφιερώσει τη ζωή του στον Θεό.

Πήγε στην Καλιφόρνια, στην Αλάσκα, στην Αριζόνα και τελικά βρέθηκε σε μια κοινότητα Ορθόδοξων Χριστιανών στην Κορέα. Από εκεί έμαθε για το Άγιον Όρος και τη Μονή Ιβήρων. Ζήτησε από τον πνευματικό του άδεια να μεταβεί στον Άθω, όπου ζει πλέον μόνιμα τα τελευταία χρόνια.

Η ιστορία της Παναγίας Πορταΐτισσας

Στη Μονή Ιβήρων συνδέθηκε βαθιά με τη θαυματουργή εικόνα της Υπεραγίας Θεοτόκου Πορταΐτισσας. Είναι εκείνος που κάθεται καρτερικά και περιμένει τους προσκυνητές για να τους μιλήσει για το θαύμα.

«Η εικόνα φυλασσόταν στη Νίκαια της Μικράς Ασίας. Την περίοδο της Εικονομαχίας, μια ευσεβής χήρα την έριξε στη θάλασσα για να τη σώσει. Όταν ολοκληρώθηκε η ίδρυση της Μονής Ιβήρων, στα ανοιχτά της θάλασσας, εμφανίστηκε η ιερή εικόνα της που ξεχώριζε από ένα φωτεινό στύλο, ο οποίος ξεκινούσε από τη θάλασσα και έφτανε μέχρι τον ουρανό. Οι μοναχοί όταν είδαν την εικόνα, προσπάθησαν να την πλησιάσουν, μα όσο την πλησίαζαν, αυτή απομακρυνόταν. Η εικόνα έφτασε “όρθια και φωτεινή” στις ακτές του Αγίου Όρους. Μόνο ο Γαβριήλ κατάφερε να την πάρει. Οι μοναχοί την τοποθέτησαν αρχικά στο Καθολικό της Μονής. Ωστόσο, η εικόνα μεταφερόταν μυστηριωδώς πάνω από την πύλη της μονής. Η Παναγία εμφανίστηκε στον μοναχό Γαβριήλ και του είπε ότι δεν ήρθε για να τη φυλάνε οι μοναχοί, αλλά για να φυλάει εκείνη τη Μονή! Έτσι χτίστηκε το παρεκκλήσι της Πορταΐτισσας ακριβώς δίπλα στην είσοδο, όπου βρίσκεται μέχρι σήμερα και την προσκυνάτε» λέει ο Ιάπωνας μοναχός, με τρόπο που κάνει τον επισκέπτη να ξεχνά για λίγο πού τελειώνει η διήγηση και πού αρχίζει το βίωμα.

Ένας άνθρωπος που ξεκίνησε από το Τόκιο, πέρασε από την επιστήμη, την αναζήτηση και την Ορθοδοξία, για να βρεθεί τελικά στο Άγιον Όρος. Και ένας μοναχός που, με ένα χαμόγελο και ένα «κρητικό» επίθετο, καταφέρνει να κάνει τους προσκυνητές να σταθούν λίγο περισσότερο μπροστά στην ιστορία της Πορταΐτισσας.

TI ΔΙΑΒΑΖΕΤΑΙ