Τζέιμς Δαλαμάγκας: Πώς ο νούμερο 1 καταζητούμενος της Αυστραλίας έγινε «τσακωτός» στο Αίγιο

Ένας από τους κορυφαίους καταζητούμενους της Αυστραλίας, ο Τζέιμς Δαλαμάγκας, συνελήφθη στην Ελλάδα, 27 και πλέον χρόνια μετά την επικήρυξή του.

νας από τους κορυφαίους καταζητούμενους της Αυστραλίας, ο Τζέιμς Δαλαμάγκας, συνελήφθη στην Ελλάδα, 27 και πλέον χρόνια μετά τη θανατηφόρα δολοφονία με μαχαίρι ενός πατέρα από το Σίδνεϊ.

Ο Δαλαμάγκας , 55 ετών σήμερα, αναζητείται από την αστυνομία από τότε που ο Τζορτζ Γιαννόπουλος μαχαιρώθηκε στον λαιμό και την κοιλιά ενώ προσπαθούσε να διαλύσει έναν καβγά στο νυχτερινό κέντρο διασκέδασης Pariziana στο Μπέλμορ, στα νοτιοδυτικά του Σίδνεϊ, την Ημέρα των ANZAC το 1999.

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