Απολογισμός Εκδήλωσης ευαισθητοποίησης για τον αυτισμό & τους ΣΚΥΛΟΥΣ ΒΟΗΘΟΥΣ ΕΛΛΑΔΑΣ με την υποστήριξη της ΣΤΑΣΥ

Με μεγάλη επιτυχία πραγματοποιήθηκε για 2η συνεχή χρονιά, η εκδήλωση της μη κερδοσκοπικής εταιρείας ΣΚΥΛΟΙ ΒΟΗΘΟΙ ΕΛΛΑΔΑΣ, με στόχο την ενημέρωση και ευαισθητοποίηση του κοινού για τους σκύλους βοηθούς για παιδιά με αυτισμό.

Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε το Σάββατο 23 Μαϊου στην Αίθουσα Πολλαπλών Χρήσεων του Μετρό Συντάγματος. Προσέλκυσε περίπου 10.000 άτομα, εκπαιδευτικούς, επαγγελματίες υγείας, εκπροσώπους από το χώρο της πολιτικής, των κομμάτων, του Δήμου Αθηναίων, της

Περιφέρειας Αττικής και οικογένειες που ο αυτισμός τους αφορά.

Οι επισκέπτες είχαν την ευκαιρία να γνωρίσουν το έργο και την ομάδα των Σκύλων Βοηθών Ελλάδας, να συζητήσουν με τους εξειδικευμένους εκπαιδευτές, να φωτογραφηθούν με τους Σκύλους Βοηθούς και να παρακολουθήσουν ένα βίντεο εικονικής πραγματικότητας (VR) που

δημιουργήθηκε για πρώτη φορά στην Ελλάδα, όπου ο θεατής γίνεται ο ήρωας, μπαίνοντας στη θέση του πρωταγωνιστή και βιώνοντας μια εμπειρία μέσα από τα μάτια ενός παιδιού με αυτισμό και τη βοήθεια που του προσφέρει ένας σκύλος βοηθός.

Οι Σκύλοι Βοηθοί Ελλάδας είναι μία μη κερδοσκοπική εταιρία που εκπαιδεύει και παρέχει ΔΩΡΕΑΝ σκύλους βοηθούς σε ανθρώπους με αναπηρία. Οραματίζεται κάθε άνθρωπος με αναπηρία να έχει την αυτοπεποίθηση και τις προϋποθέσεις να ζήσει τη ζωή του στο έπακρο.

