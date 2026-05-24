Ανησυχητική τάση στη Ρωσία: Παραμορφώνουν εσκεμμένα τα αυτιά τους για να φαίνονται πιο απειλητικοί

Ρώσοι άνδρες παραμορφώνουν τα αυτιά τους ώστε να προκαλούν φόβο και να μοιάζουν πιο τρομακτικοί προς τον υπόλοιπο κόσμο.

Μια νέα και ανησυχητική τάση κερδίζει έδαφος στη Ρωσία, με άνδρες να υποβάλλονται εσκεμμένα σε παραμόρφωση των αυτιών τους για να μοιάζουν με μαχητές πολεμικών τεχνών.

Το «κουνουπιδένιο αυτί» (ωτικό αιμάτωμα) αποτελεί μια γνωστή μόνιμη παραμόρφωση που συνήθως προκαλείται από έντονα χτυπήματα σε αθλήματα επαφής και πολεμικές τέχνες, όπως η πυγμαχία, το MMA, η πάλη ή το ράγκμπι. Εμφανίζεται όταν το εξωτερικό μέρος του αυτιού δέχεται ισχυρή πίεση, με αποτέλεσμα να δημιουργείται θρόμβος αίματος ή συγκέντρωση υγρού κάτω από τον συνδετικό ιστό γύρω από τον χόνδρο. Αν και στο παρελθόν η συγκεκριμένη κατάσταση θεωρούνταν αντιαισθητική, πλέον φαίνεται να έχει μετατραπεί σε ένα ιδιαίτερα επιθυμητό χαρακτηριστικό.

Σύμφωνα με ρεπορτάζ του δημοφιλούς καναλιού Baza στο Telegram, ένας αυξανόμενος αριθμός ανδρών στη Ρωσία πληρώνει για να υποβληθεί σε αυτή τη διαδικασία, με σκοπό να προκαλεί φόβο στους γύρω του. Η πρακτική αυτή εμφανίζει τη μεγαλύτερη δημοτικότητα στις νότιες περιοχές της χώρας, αν και πλέον παρατηρείται ζήτηση και στην κεντρική Ρωσία.

Το κόστος της επέμβασης και οι προειδοποιήσεις των ειδικών

Άτομο που ισχυρίζεται ότι παρέχει τη συγκεκριμένη υπηρεσία αναφέρει ότι η ζήτηση είναι τόσο υψηλή, που τα ραντεβού του είναι πλήρως κλεισμένα για έναν μήνα μπροστά. Η ταρίφα ανέρχεται στα 6.000 ρούβλια (περίπου 80 δολάρια) ανά αυτί, ενώ προσθέτει ότι για ένα πιο εντυπωσιακό οπτικό αποτέλεσμα, που παραπέμπει σε έμπειρο παλαιστή, απαιτούνται περισσότερες από μία συνεδρίες.

Από την πλευρά τους, οι ειδικοί προειδοποιούν ότι οι συγκεκριμένες παρεμβάσεις, ειδικά όταν πραγματοποιούνται από μη εξειδικευμένο προσωπικό, κρύβουν σοβαρούς κινδύνους. Μπορεί να οδηγήσουν σε απώλεια ακοής, φλεγμονή του χόνδρου, καθώς και σε πυώδεις μολύνσεις που εξελίσσονται σε αιματώματα.

Η ψυχολογική διάσταση του φαινομένου

Μιλώντας στο δίκτυο M24, η ψυχολόγος Εκατερίνα Τροφίμοβα επεσήμανε ότι η διαδικασία αυτή είναι εντελώς άσκοπη εάν το άτομο στερείται την πραγματική αυτοπεποίθηση ενός αθλητή του MMA.

«Πολλές φορές η πραγματική δύναμη κρύβεται πίσω από μια μάσκα εξωτερικής ψυχραιμίας και απόλυτης ηρεμίας. Για παράδειγμα, ένας άνθρωπος που γνωρίζει πολεμικές τέχνες μπορεί εμφανισιακά να μην διαφέρει σε τίποτα από έναν συνηθισμένο πολίτη. Παρόλα αυτά, εκπέμπει μια ιδιαίτερη σιγουριά την οποία οι άλλοι αντιλαμβάνονται διαισθητικά. Δεν έχει καμία ανάγκη να επιδείξει μια εξεζητημένη αρρενωπότητα», δήλωσε η ψυχολόγος.

TI ΔΙΑΒΑΖΕΤΑΙ