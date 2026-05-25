Θέαμα που κόβει την ανάσα: Η απόλυτη motorsport εμπειρία σε 3 ελληνικούς σταθμούς

Αν είσαι λάτρης του μηχανοκίνητου αθλητισμού, το Red Bull Mad Mike Tour έρχεται να σε κάνει μέρος της δράσης όπως ποτέ άλλοτε, σε μια μοναδική εμπειρία με ελεύθερη είσοδο!

Αδρεναλίνη στα ύψη. Μία αυθεντική οδηγική εμπειρία που σε βυθίζει μέσα της. Ένας παγκοσμίου φήμης οδηγός, που έχει αναγάγει το drift σε τέχνη. Σε έναν νέο ορισμό του ‘’poetry in motion’’.

Η Ελλάδα και η ελληνική κοινότητα του μηχανοκίνητου αθλητισμού ετοιμάζονται να υποδεχτούν ένα πρωτοποριακό motorsport υπερθέαμα, που θα εκτυλιχθεί σε τρεις πράξεις. Σε τρεις ξεχωριστούς ελληνικούς σταθμούς. Μία ιστορία με αρχή, μέση και τέλος.

Από τις 30/5 ως τις 10/6, η Red Bull φέρνει στα μέρη μας το Red Bull Mad Mike Tour, με τον ομώνυμο κορυφαίο drifter, Mad Mike, να υπόσχεται τρία ξεχωριστά show που σε όλο το μήκος της ελληνικής επικράτειας, με ελεύθερη πρόσβαση για όλο το κοινό!

Ετοιμάσου για καπνούς, θόρυβο και ενέργεια, καθώς το Red Bull Mad Mike Tour μετατρέπει τρεις εμβληματικούς προορισμούς -Κρήτη, Πήλιο και Θεσσαλονίκη- σε απόλυτες drift arenas. Κεντρικά σημεία των πόλεων γίνονται σκηνές υψηλής έντασης, με θεαματικά shows που θα σε καθηλώσουν.

Μια μοναδική motorsports περιοδεία για τα ελληνικά δεδομένα

Κόντρα στις παραδοσιακές εμπειρίες γύρω από το motorsports που έχουμε δει στην Ελλάδα, το Red Bull Mad Mike Tour έρχεται να αλλάξει το σκριπτ και να επαναπροσδιορίσει την αντίληψη του κοινού γύρω από τα events μηχανοκίνητου αθλητισμού.

Εδώ το κοινό δεν είναι απλός θεατής - γίνεται μέρος της δράσης.

Η εμπειρία θα είναι πλήρως διαδραστική, μετατρέποντας το απόγευμα για όλους όσοι θα παρευρεθούν σε ένα one-hour burst αδρεναλίνης, θεάματος και αυθεντικής Red Bull ενέργειας.

Tο Red Bull Mad Mike Tour υπόσχεται να προσφέρει τρία shows υψηλών προδιαγραφών, φέρνοντας το παγκόσμιο drift culture πιο κοντά στο ελληνικό κοινό.

Από το Ηράκλειο ως τη Θεσσαλονίκη: Οι σταθμοί του Tour

Πρώτη στάση είναι το Ηράκλειο, στις 30 Μαΐου. Στο λιμάνι του Ηρακλείου, στις 18:00, θα αρχίσει να ξεδιπλώνεται ένα μοναδικό σκηνικό: ένα εκρηκτικό drift show θα μετατρέψει την πίστα σε απόλυτο πεδίο μάχης, όπου το ταλέντο, ο απόλυτος συγχρονισμός και το αυθεντικό οδηγικό στυλ συγκρούονται σε ένα εντυπωσιακό θέαμα γεμάτο καπνό και αδρεναλίνη.

Μαζί με τον Mad Mike, στο Ηράκλειο θα εμφανιστούν ακόμα δύο elite Red Bull drifters, οι Abdo Feghali και Natalia Locsak, οι οποίοι θα αναλάβουν τον ρόλο των team leaders και θα διαμορφώσουν τρεις δυνατές ομάδες.

Στο πλευρό τους, δύο Έλληνες οδηγοί σε κάθε ομάδα συμπληρώνουν την τριάδα, δημιουργώντας ένα μείγμα διεθνούς εμπειρίας και εγχώριου πάθους. Το αποτέλεσμα; Τρία crews έτοιμα να δώσουν τα πάντα για την απόλυτη κυριαρχία.

Καπνοί, ταχύτητα, αποστάσεις με ακρίβεια χιλιοστού και απόλυτο flow συνθέτουν ένα θέαμα που δεν αφήνει περιθώρια για λάθη. Εδώ δεν κερδίζει απλά ο πιο γρήγορος – κερδίζει ο πιο εντυπωσιακός.

Και στο τέλος, το απόλυτο finale: όλοι οι οδηγοί μαζί στην πίστα, σε ένα synchronized “drift snake”. Μια ασταμάτητη αλυσίδα από αυτοκίνητα που κινούνται σαν ένα σώμα, γράφοντας το απόλυτο closing statement του show.

Στις 6 Ιουνίου, ο Mad Mike ανηφορίζει προς τη Θεσσαλία, παίρνοντας θέση στα επίσημα χρονομετρικά δοκιμαστικά της Ανάβασης Πορταριάς, ενός από τους πιο εμβληματικούς αγώνες αυτοκινήτων στην Ελλάδα.

Στις 7 Ιουνίου, η δράση κορυφώνεται με τον αγώνα. Κάθε στροφή θα δοκιμάσει τα όρια της δεξιοτεχνίας και της ταχύτητας, ενώ η παρουσία του Mad Mike θα χαρίσει ένα συναρπαστικό θέαμα. Ένα απόλυτο show αδρεναλίνης, όπου κάθε drift, κάθε καπνός από τα λάστιχα και κάθε πέρασμα μετράει, τραβώντας τα βλέμματα των θεατών.

Τελευταίος σταθμός, η Θεσσαλονίκη! Στην καρδιά της πόλης, στην Πλατεία Αριστοτέλους, θα στηθεί ένα μοναδικό urban action drift show που φέρει πλήρως το DNA του Red Bull απευθείας στο κοινό.

Ο εκρηκτικός Mad Mike αφήνει το καλύτερο για το τέλος. Στο τρίτο και τελευταίο του show, στις 6 το απόγευμα, θα εμφανιστεί με το BULLET drift car του. Όχι μόνος του, αλλά με εκλεκτή παρέα: πλαισιωμένος από δύο κορυφαίους motorbike stuntriders: τον Aras Gibieza και τη Sarah Lezito, οι οποίοι θα απογειώσουν το θέαμα με high-energy moto stunts και ακραία tricks.

Mad Mike: Ο κορυφαίος drifter εν δράσει

Αν υπάρχει βασιλιάς στον τομέα του drift, τότε ο Mike Whiddett κατέχει αυτόν τον τίτλο δικαιωματικά.

Γνωστός παγκοσμίως ως «Mad Mike», ο Νεοζηλανδός οδηγός αποτελεί μία από τις πιο εμβληματικές προσωπικότητες του παγκόσμιου drift, έχοντας ταξιδέψει το drift σε κάθε γωνιά του κόσμου, από Ιαπωνία και ΗΠΑ μέχρι Μέση Ανατολή, Ευρώπη και Νότια Αφρική. Τα κινηματογραφικά drift videos του έχουν συγκεντρώσει εκατοντάδες εκατομμύρια προβολές online.

Το παρατσούκλι του το κέρδισε ως οδηγός motocross και freestyle motocross, λόγω του ακραίου riding style αλλά και των αρκετών τραυματισμών του. Το 2007 πέρασε στη ζώνη του drifting μια και καλή, κουβαλώντας το προσωνύμιό του με το οποίο έμελλε να καταξιωθεί στο σπορ.

Σήμερα θεωρείται ένας από τους πιο αναγνωρίσιμους drifters στον κόσμο, με συνεργασίες δίπλα σε κολοσσούς όπως η Red Bull, Mazda, Lamborghini, Toyo Tires και Chevrolet.

Ο στόλος του είναι από μόνος του κομμάτι της pop culture του motorsport. Ανάμεσα στα πιο γνωστά builds του βρίσκονται:

• MADBUL – το θρυλικό Mazda RX-7

• NIMBUL – Lamborghini Huracán drift car

• MADMAC – Lanzante McLaren P1 GTRX

• RADBUL – Mazda MX-5

• MADLAB 787D – rotary hillclimb monster που έγραψε ιστορία στο Pikes Peak

Τα περισσότερα από τα αυτοκίνητά του είναι rotary-powered, στοιχείο που έχει γίνει σήμα κατατεθέν της καριέρας του.

Αν βρίσκεσαι σε μία από τις τρεις περιοχές, φρόντισε να μη χάσεις to Red Bull Mad Mike Tour, ένα σπάνιο motorsport υπερθέαμα!

Για περισσότερες πληροφορίες: www.redbull.com/madmiketour