«Michael»: Διχάζει τους θεατές η νέα τάση με τους θαυμαστές να χορεύουν στα σινεμά κατά την προβολή της ταινίας

Θαυμαστές του Μάικλ Τζάκσον σηκώνονται και χορεύουν κατά την διάρκεια της βιογραφικής ταινίας του, μια τάση που έχει διχάσει τον κόσμο.

Υπάρχει μια νέα χορευτική τάση που λαμβάνει χώρα στις προβολές της νέας βιογραφικής ταινίας για τον Μάικλ Τζάκσον, η οποία πραγματικά διχάζει τους θεατές στους κινηματογράφους.

Η ταινία «Michael» άρχισε να προβάλλεται στους κινηματογράφους την περασμένη εβδομάδα και πρωταγωνιστεί ο ανιψιός του εκλιπόντος σταρ, Τζάαφαρ Τζάκσον, ως Μάικλ Τζάκσον.

Παρά την αμφισβήτηση και την προσέλκυση μιας σε μεγάλο βαθμό χλιαρής έως ανάμεικτης αντίδρασης από τους κριτικούς, η βιογραφική ταινία εξελίσσεται σε τεράστια εμπορική επιτυχία στο box office αποφέροντας 217 εκατομμύρια παγκοσμίως. Επίσης, είναι η μουσική βιογραφική ταινία με την πιο θεαματική έναρξη στο box office.

Στην ταινία ακούγονται οι μεγαλύτερες επιτυχίες του Τζάκσον και σε πολλές από τις προβολές οι θαυμαστές σηκώνονται από τις θέσεις τους και αρχίζουν να χορεύουν υπό τους ήχους του soundtrack. Η τάση που εξαπλώνεται με γρήγορους ρυθμούς ήδη διχάζει τους θαυμαστές. Το παρακάτω βίντεο είναι από αίθουσα στο Βέλγιο, όπου διακρίνονται κάποιοι από τους θεατές να σηκώνονται και να χορεύουν κατά την διάρκεια της προβολής.

