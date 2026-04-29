Ο κατά συρροή δολοφόνος του Βερσάτσε με IQ 147 πήρε το μυστικό μαζί του στον τάφο

Μία δολοφονία που μπορούσε να αποτραπεί, καθώς ο δράστης είχε αφήσει σειρά πτωμάτων πίσω του και ήταν ένας από τους πιο καταζητούμενους ανθρώπους στις ΗΠΑ, όταν εκτέλεσε τον διάσημο σχεδιαστή.

Ο διάσημος Ιταλός σχεδιαστής μόδας, Τζιάνι Βερσάτσε δολοφονήθηκε στην είσοδο της έπαυλής του, στο Μαϊάμι από τον Άντριου Κουνάναν, ο οποίος τον πυροβόλησε δύο φορές.

Κανείς μέχρι σήμερα δεν γνωρίζει τα κίνητρά του και γιατί επέλεξε τον Βερσάτσε, όμως αποκαλύπτεται ότι πριν από τον σχεδιαστή μόδας, ο Κουνάναν είχε αφήσει μία σειρά από πτώματα, σε ένα κρεσέντο δολοφονιών τρεις μήνες νωρίτερα και ήταν στη λίστα των πιο καταζητούμενων εγκληματιών της χώρας.

Παρά την άμεση εξιχνίαση της δολοφονίας, ο Κουνάναν πήρε μαζί του στον τάφο μια εβδομάδα αργότερα, όταν, περικυκλωμένος από την αστυνομία, αυτοκτόνησε με μια σφαίρα στο μέτωπο σε μια πλωτή κατοικία στο Μαϊάμι Μπιτς, όπου είχε κρυφτεί. τα κίνητρα που τον οδήγησαν να πυροβολήσει μέχρι θανάτου τον Τζιάνι Βερσάτσε.

Διαβάστε τη συνέχεια στο newsbomb.gr