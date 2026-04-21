Aίγυπτος: Αρχαιολόγοι ανακάλυψαν σπάνιο πάπυρο της Ιλιάδας μέσα σε μούμια 1600 ετών
Αρχαιολόγοι ανακάλυψαν ένα αντίγραφο της Ιλιάδας του Ομήρου μέσα σε μούμια θαμμένη σε τάφο της ρωμαϊκής εποχής πριν από περίπου 1.600 χρόνια, σε μία ανακάλυψη που αλλάζει τη γνώση μας για τις ταφικές πρακτικές και τη θρησκευτική ζωή στην αρχαία Αίγυπτο. Το θραύσμα παπύρου ανακαλύφθηκε στην κοιλιά μιας μούμιας που ήταν θαμμένη σε τάφο της ρωμαϊκής εποχής στην Οξύρυγχο πριν από περίπου 1.600 χρόνια.
Η Οξύρυγχος, γνωστή κατά την φαραωνική εποχή ως Περ-Μεντζέντ, ήταν μια από τις σημαντικότερες πόλεις της ελληνορωμαϊκής Αιγύπτου. Τα ερείπιά της βρίσκονται στη σημερινή πόλη Αλ-Μπαχνάσα, περίπου 190 χλμ. νότια του Καΐρου, δίπλα στον παραπόταμο του Νείλου, γνωστό ως Μπαρ Γιουσέφ.
ΔΙΑΒΑΣΕ ΑΚΟΜΗ:
- Η χώρα της Καραϊβικής που βρήκε πετρέλαιο κάτω από τα νερά της αλλά έχει ένα σοβαρό πρόβλημα
- Οικογένεια προσφέρει 68.000 ευρώ και διαμονή για φροντίδα του σκύλου της: Αυτές είναι οι απαιτήσεις εργασίας
- Μακελειό σε πυραμίδα του Μεξικού: Ένοπλος άνοιξε πυρ από την κορυφή - Καναδή τουρίστρια νεκρή (vid)