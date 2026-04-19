Μαρκόπουλος: Διαψεύδει τις φήμες για το πτυχίο του - «Στοχευμένη προσπάθεια σπίλωσης»

Ο Δημήτρης Μαρκόπουλος απορρίπτει κατηγορηματικά τις φήμες περί μη ύπαρξης πτυχίου ΑΕΙ και ζητά αποκατάσταση της αλήθειας.

Κατηγορηματικά διαψεύδει τα σενάρια που κυκλοφόρησαν στο διαδίκτυο για το ακαδημαϊκό του υπόβαθρο ο Δημήτρης Μαρκόπουλος, χαρακτηρίζοντάς τα «ανυπόστατα» και κάνοντας λόγο για οργανωμένη προσπάθεια σπίλωσης της προσωπικής και πολιτικής του εικόνας.

Ο βουλευτής Β' Πειραιώς και νέος κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της Νέας Δημοκρατίας, σε δημόσια τοποθέτησή του, σημειώνει ότι οι σχετικές φήμες άρχισαν να διακινούνται μετά την ανάληψη των νέων του καθηκόντων, αφήνοντας αιχμές για στοχευμένη επίθεση.

Διευκρινίσεις για το βιογραφικό του

Ο ίδιος επισημαίνει ότι διαθέτει πτυχίο από τη Σχολή Ανθρωπιστικών Σπουδών του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου, σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Πατρών, ενώ έχει αποκτήσει και δίπλωμα στα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης και τη Δημοσιογραφία μέσω του αρμόδιου φορέα επαγγελματικής εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας.

Ο Δημήτρης Μαρκόπουλος καλεί όσους αναπαράγουν ή διακινούν ψευδείς ισχυρισμούς στο διαδίκτυο να προχωρήσουν άμεσα σε ανασκευή, τονίζοντας ότι τέτοιες πρακτικές πλήττουν την ποιότητα του δημόσιου διαλόγου.

Όπως υπογραμμίζει, η διασπορά ανακριβών πληροφοριών δεν αφορά μόνο πρόσωπα, αλλά επηρεάζει συνολικά το πολιτικό κλίμα και την εμπιστοσύνη των πολιτών.

