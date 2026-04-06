Επιστήμονες ανακάλυψαν τρόπο αποθήκευσης ηλιακού φωτός σε υγρό και χρήσης του ανά πάσα στιγμή

Το σύστημα περιγράφεται ως μια «επαναφορτιζόμενη» ηλιακή μπαταρία, αλλά σε αντίθεση με τις συμβατικές τεχνολογίες που μετατρέπουν το φως σε ηλεκτρική ενέργεια, εδώ η ενέργεια αποθηκεύεται απευθείας μέσα σε μια χημική δομή.

Μια ανακάλυψη που θα μπορούσε να αλλάξει τα δεδομένα στην αποθήκευση ενέργειας έρχεται από ερευνητές του University of California, Santa Barbara, οι οποίοι ανέπτυξαν ένα μόριο ικανό να «παγιδεύει» την ηλιακή ενέργεια και να την απελευθερώνει όποτε χρειάζεται.

Σύμφωνα με τη δημοσίευση στο επιστημονικό περιοδικό Science, πρόκειται για ένα σημαντικό βήμα στην προσπάθεια να ξεπεραστεί ένα από τα βασικά προβλήματα των ανανεώσιμων πηγών: η εξάρτηση από το φως της ημέρας.

