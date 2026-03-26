Με απόλυτη επιτυχία ολοκληρώθηκε ο «1ος Ποδηλατικός Γύρος Κορώνης»

Ένας νέος αθλητικός θεσμός γεννήθηκε στον Δήμο Πύλου-Νέστορος.

Με εξαιρετικές επιδόσεις, πλήθος κόσμου και σύμμαχο τον ανοιξιάτικο καιρό, πραγματοποιήθηκε την Κυριακή 15 Μαρτίου 2026 ο «1ος Ποδηλατικός Γύρος Κορώνης». Η διοργάνωση, που αποτέλεσε καρπό συνεργασίας του Δήμου Πύλου-Νέστορος, της Ποδηλατικής Ένωσης Παλαιμάχων Αθλητών (Π.Ε.Π.Α.) και του Σ.Π.Ο.Κ. «Ο ΕΥΚΛΗΣ», σημείωσε απόλυτη οργανωτική και αγωνιστική επιτυχία.

Συνολικά 120 αθλητές από 25 και πλέον σωματεία όλης της χώρας έλαβαν εκκίνηση από το γραφικό λιμάνι της Κορώνης, διανύοντας μια απαιτητική διαδρομή 76 χλμ. που διέσχισε τις κοινότητες Χαρακοπιού, Νέας Κορώνης, Αγίου Ανδρέα, Λογγάς, Ανδριανής, Μηλίτσας, Κάτω Αμπελοκήπων, Χωματαδας, Καλλιθέας, Πηδάσου, Μεσοχωρίου, Μεθώνης και Φοινικούντας.

Ο αγώνας, ενταγμένος στο επίσημο καλεντάρι της Ε.Ο.Π., αποτέλεσε παράλληλα κριτήριο πρόκρισης για την «Ποδηλατική Σπαρτακιάδα 2026».

Τον καλύτερο χρόνο της ημέρας σημείωσε ο Ιωάννης Ηλιάδης (κατηγορία Men Elite) του Αίολου Α.Ο., τερματίζοντας σε 2:24:20, ενώ στις γυναίκες κυριάρχησε η Βαρβάρα Φασόη (Π.Σ. Κρόνος Νίκαιας) με χρόνο 2:41:19.

Ο Δήμαρχος Πύλου-Νέστορος, Παναγιώτης Καρβέλας, εξέφρασε την πρόθεσή του για την ετήσια καθιέρωση του αγώνα, τονίζοντας ότι η τοπική κοινωνία και η επιχειρηματικότητα αγκάλιασαν θερμά την εκδήλωση και ότι ο Δήμος μας έχει αποδείξει ότι μπορεί να φιλοξενήσει αγώνες υψηλού επιπέδου και να καθιερωθεί ως διεθνής προορισμός Αθλητικού Τουρισμού».

Από την πλευρά του, ο συντονιστής της εκδήλωσης και Υπεύθυνος Τουρισμού, Παναγιώτης Μαργιάννης, δήλωσε:

«Μετά από επίμονες προσπάθειες δύο ετών, το όραμά μας έγινε πραγματικότητα. Ιδιαίτερη αναφορά αξίζει στον ιατρό και αθλητή Νίκο Ρήγα, καθώς η ιδέα της διοργάνωσης γεννήθηκε μέσα από τη στενή συνεργασία μας.»

Πριν από τις βραβεύσεις, ο Πρόεδρος της Π.Ε.Π.Α. Γεώργιος Καλαπόδης απένειμε τιμητικές πλακέτες στον Δήμαρχο Παναγιώτη Καρβέλα, στην Πρόεδρο του «Ευκλή» Ελένη Οικονομοπούλου και στον Ανθυπαστυνόμο Κορώνης Αθανάσιο Ρήγα για την πολύτιμη συμβολή τους.

Ο Δήμαρχος ευχαρίστησε θερμά όλους τους εμπλεκόμενους φορείς που διασφάλισαν το αίσθημα ασφάλειας:

Την Ελληνική Αστυνομία (Α.Δ. Μεσσηνίας, Α.Τ. Κορώνης & Πύλου), την Πυροσβεστική Υπηρεσία, το Ε.Κ.Α.Β., τον Ελληνικό Ερυθρό Σταυρό Καλαμάτας και τον Εθελοντικό Σύλλογο Πολιτικής Προστασίας Π.Ε. Μεσσηνίας.

Τους Τοπικούς Συλλόγους Λογγάς, Καλλιθέας και Φοινικούντας για την ανεκτίμητη προσφορά των εθελοντών τους.

Τους χορηγούς (Νερό ΑΥΡΑ, Powerade, Hotel Diana, Καφενείο Βαρβουτσής, S/M Μουργή).

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ (Πρώτες Θέσεις)

Κατηγορία 1η Θέση 2η Θέση 3η Θέση

Men Elite Ηλιάδης Ιωάννης (2:24:20) Γούντγκεϊτ Λούις Λυριντζής Φίλιππος

Women Elite Φασόη Βαρβάρα (2:41:19) – –

Έφηβοι Λιάδης Χαρίλαος (2:29:15) Βίλα Νικόλας Παπανικολόπουλος Α.

Masters 30-39 Πετρακόπουλος Ι. (Ευκλής) Φακούδης Ιωάννης Σταυράκης Νικόλαος

Masters 40-44 Γκουλούσης Χ. (Ευκλής) Κουννάς Ανδρέας Ζαραφωνίτης Π.

Masters 45-49 Χριστόπουλος Γεώργιος Πήλιχος Νικόλαος Ματθαιάσος Ιωάννης

Masters 50-54 Δημητρακόπουλος Δ. (Ευκλής) Κεφάλας Οδυσσέας Χριστόπουλος Π.

Masters 55-59 Κολοτούρος Θεόδωρος Χατζηπασχάλης Γ. Γκότσης Ανδρέας (Ευκλής)

Masters 60-64 Καλαφάτης Δημήτριος Πάτσιος Δημήτριος Αντωνόπουλος Γ.

Masters 65+ Κατσιλιέρης Κων/νος Δαλέζιος Ιωσήφ Παπαδόπουλος Ιωάννης

Γυναίκες 40+ Σάλτα Ιωάννα (40-44) Μπάμπουλη Μαρία (45-49)