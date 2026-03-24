«Παίζουμε Μαζί. Αθλούμαστε Μαζί. Σε ένα γήπεδο χωρίς διαχωρισμούς»: Η ετήσια συνάντηση των Special Olympics Hellas και των Εκπαιδευτηρίων Δούκα

Στο κλειστό γήπεδο Δαΐς των Εκπαιδευτηρίων Δούκα μαθητές του σχολείου έπαιξαν και αθλήθηκαν μαζί με τους αθλητές των Special Olympics Hellas.

Για 13η συνεχή χρονιά, τα Special Olympics Hellas και τα Εκπαιδευτήρια Δούκα ένωσαν τις δυνάμεις τους στο Κλειστό Γήπεδο του Δαΐς Αθλητικού Κέντρου, στο πλαίσιο της ετήσιας επίδειξης του προγράμματος Motor Activities Training Program (MATP), μιας δράσης με βαθύ κοινωνικό και παιδαγωγικό αποτύπωμα.

Η διοργάνωση αποτελεί πλέον έναν ξεχωριστό θεσμό συμπερίληψης, συνάντησης και συνεργασίας, φέρνοντας κοντά αθλητές με νοητική και κινητική αναπηρία, μαθητές του Σχολείου, εθελοντές, εκπαιδευτικούς και φίλους του αθλητισμού, σε ένα περιβάλλον αποδοχής, ενθάρρυνσης και ουσιαστικής συμμετοχής.

Ένας αθλητικός θεσμός συμπερίληψης

Το πρόγραμμα MATP απευθύνεται σε αθλητές οι οποίοι δεν μπορούν να συμμετάσχουν σε επίσημα αγωνίσματα των Special Olympics. Μέσα από ειδικά σχεδιασμένες κινητικές δραστηριότητες, το πρόγραμμα ενισχύει βασικές κινητικές δεξιότητες, καλλιεργεί την αυτοπεποίθηση και ενθαρρύνει τη χαρά της συμμετοχής, μέσα σε ένα ασφαλές και υποστηρικτικό πλαίσιο.

Η σταθερή συνεργασία των Εκπαιδευτηρίων Δούκα με τα Special Olympics Hellas δημιουργεί κάθε χρόνο έναν ανοιχτό χώρο συνύπαρξης, όπου παιδιά και νέοι συναντιούνται χωρίς διακρίσεις και χωρίς διαχωρισμούς, με κοινή γλώσσα το παιχνίδι, την κίνηση και τη χαρά της συμμετοχής.

Από αριστερά: Η Χρυσάνθη Σωτηρίου - Αναπληρώτρια Γενική Διευθύντρια Εκπαίδευσης των Εκπαιδευτηρίων Δούκα, Κωνσταντίνος Δούκας - Διευθύνων Σύμβουλος, Διονύσης Κοδέλας – Πρόεδρος Special Olympics Hellas και Αντώνης Ψύρης – Γενικός Διευθυντής Εκπαίδευσης

Αθλητισμός που ενώνει

Μαθητές από διαφορετικές βαθμίδες των Εκπαιδευτηρίων συμμετέχουν ενεργά στη δράση, συνεργάζονται με τους αθλητές των Special Olympics και μοιράζονται μαζί τους στιγμές χαράς, προσπάθειας και αλληλεπίδρασης.

Για μία ακόμη χρονιά, το γήπεδο μετατράπηκε σε έναν τόπο συνεργασίας, αμοιβαίας υποστήριξης και έμπρακτου σεβασμού, όπου κάθε συμμετοχή έχει αξία και κάθε προσπάθεια αναγνωρίζεται.

Η διαχρονική αυτή συνεργασία αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της φιλοσοφίας των Εκπαιδευτηρίων Δούκα και εκφράζει έμπρακτα αξίες που καλλιεργούνται καθημερινά στη σχολική κοινότητα: σεβασμός, αποδοχή της διαφορετικότητας, συνεργασία και ισότιμη συμμετοχή.

Πρωτοβουλίες όπως η συγκεκριμένη ενισχύουν τη σύνδεση της εκπαίδευσης με την κοινωνική ευαισθησία και διαμορφώνουν ένα σχολείο ανοιχτό σε όλους — ένα σχολείο που διδάσκει όχι μόνο μέσα από τη γνώση, αλλά και μέσα από την εμπειρία, τη συνύπαρξη και την προσφορά.